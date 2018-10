Führung Von Waldfrevlern und Mördern

Bönnigheim / Uwe Deecke

Grausam ging es manchmal zu hinter den Stadtmauern Bönnigheims. Die Stadtführung „Das Grauen hinter der grauen Tür“, die Kurt Sartorius leitete, zeigte am vergangenen Samstag dafür einige Beispiele. Von Diebstahl bis Mord war alles dabei zur Geschichte Bönnigheims.

Die Regeln waren damals streng, die Strafen hart. Eher glimpflich kamen die Menschen bei leichten Verbrechen davon. In einem „Narrenkäfig“ wurden sie neben dem Rathaus öffentlich zur Schau gestellt. Anders erging es den Schwerverbrechern, so der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft. Die Täter wurden mit Beinen und Armen auf ein Rad geflochten, auf dem ihnen die Knochen gebrochen wurden, bis sie starben. Auch am Galgen, der auf dem Anstieg Richtung Erligheim stand, endeten die Verurteilten bis Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem öffentlichen Tod.

Strafe fürs Beerenpflücken

Das Pfründhaus am Kirchhof gibt der Führung „Das Grauen hinter der grauen Tür“ ihren Titel. Hier fand Sartorius, der für das Landesdenkmalamt alte Gebäude vor dem Abriss untersucht, im Anbau eine Unzahl an Skeletten. Seine Recherchen brachten zutage, dass dort vermutlich ein Ossarium angelegt worden war, ein Gebeinhaus für geräumte Gräber an der Cyriakuskirche. Im Gebäude hätten sich auch Malereien gefunden, so Sartorius, was zur Folge hatte, dass das Gebäude zwar saniert, aber nicht abgerissen werden darf.

Der Anbau ist Teil des Pfründhauses an der Kirche, das früher als Pfarrhaus diente und nach 1940 das Ortsgefängnis war. Ein Forstgefängnis befand sich dort, wo heute die Vinothek und das Museum Sophie La Roche beheimatet sind. Früher wurden dort Strafen für „Waldfrevler“ vollstreckt, die Beeren oder auch nur Blätter stahlen. An dieser Stelle starb am 21. Oktober 1835 zudem der Bönnigheimer Bürgermeister Johann Heinrich Rieber durch Schrotkugeln. Der Täter, ein abgelehnter Bewerber beim Forstamt, wurde erst viele Jahre später ermittelt.

Eher harmlos waren dagegen die Schwarzbrenner der Ganerbenstadt: „Es waren Steuerdelikte, die meist mit dem fünffachen der Steuersumme bestraft wurden“, so Sartorius. Ihre Geheimbrennereien im Schnapsmuseum waren zum Ende der Führung zu begutachten, bei einem Glas Likör, der den Teilnehmern über den Schrecken hinweg half.