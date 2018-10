Bürgerfragestunde Viele Fragen zum Verkehr

Kirchheim / Uwe Deecke

Der Verkehr brennt den Kircheimern auf den Nägel, was auch bei der Bürgerfragestunde vor der Sitzung am Donnerstag zum Ausdruck kam: Wie es mit der Wendeplatte für Busse am Bahnhof aussehe? Man sei hier grundsätzlich mit der Firma Cronimet einig, so Bürgermeister Uwe Seibold zum Erwerb der Teilfläche. Oder, wann es mit der Verkehrsberuhigung in der Lissenstraße losgehe? Hier sei alles vorbereitet, so Seibold, und es würden noch mit Anwohnern Gespräche geführt, wo die Pflanzkübel platziert werden. Ein Bürger regte an, die Ampelschaltung an der B 27, Uhlandstraße, zu optimieren, um den Schülern mehr Zeit zur Überquerung zu ermöglichen.

Immanuel Schmutz von der Bürgerinitiative „B 27 raus aus Kirchheim“ sprach die geforderten Rotlichtblitzer am Schillerplatz und der Uhlandstraße an und kritisierte das Verkehrsministerium, das darin keine Notwendigkeit sehe. Auch bei den Ampeln am Lidl und dem Schillerplatz tue sich nichts. Bereits im April habe das Verkehrsministerium auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Fabian Gramling erklärt, beide Ampeln seien für 2018 im Haushalt eingeplant, doch mit dem Bau sei bis heute nicht begonnen worden. Voraussichtlich Anfang Dezember gebe es ein Treffen mit Staatssekretär Steffen Bilger vom Bundesverkehrsministerium, so Seibold, um die all diese Punkte nochmal zu besprechen.