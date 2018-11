Museum Viel Einsatz aus der Gemeinde

Löchgau / Uwe Deecke

„Sie wollten alles wegwerfen“, erinnert sich Paul Happold an das Jahr 1995. Die Röcker-Nachfolgefirma Westfälische Union, die damals noch mit Arbeitsplatzversprechen begonnen hatte, stellte den Betrieb ein und nichts blieb von den Arbeitsplätzen. Die großen Bestände an Nägeln aller Art mussten raus, und der damalige CDU-Gemeinderat und zweite Bürgermeister Happold handelte in Abwesenheit von Schultes Werner Möhrer.

Mit dem Traktor des Bauhofs wurden die langen Vitrinen voller Nagelsortimente am Seil aus dem ersten Stock geholt. Die riesige Sammlung an Nägeln war der Grundstock für das Museum, das zunächst im Untergeschoss der Schule Platz fand. 80 Quadratmeter waren dort versprochen worden, um die Happolds Frau Gisela und der Arbeitskreis Dorfbild Löchgau auch kämpften. Sporadisch war das Museum dort an besonderen Tagen geöffnet, bis das neue Domizil in der Oberen Straße fertig war und auf 250 Quadratmetern Platz für die wachsende Sammlung bot. Nicht auf weißen Fließen sondern auf Holzparkett, das Gisela Happold damals ebenso durchsetzte wie das Sichtmauerwerk.

Heute ist dort alles rund um den Nagel zu finden. Handgeschmiedete Nägel aus dem Schloss Solitude, ein Nagel vom Dachstuhl der Wittenberger Schlosskirche, Schiffsnägel aus Sardinien oder Nägel, die aus alten Zeiten der Transsibirischen Eisenbahn stammen.

Pferd als Blickfang

Ein großes Pferd aus Eisennägeln ist ein Blickfang im Raum, ebenso wie ein Bild des Löchgauer Malers Professur Hugo Mundinger, das Löchgau mit der Firma, der Fabrikantenvilla und den Ingenieurshäusern drumherum zeigt. In einem Nebenraum stehen die riesigen Nagelmaschinen, die teils von Hand angetrieben wurden und aus Kupferdraht Nägel produzieren können. 4500 Nagelarten sind hier zu sehen, große Nagelscheiben, Hufeisen, Schuhe und Handschuhe mit Nägeln und vieles andere mehr. Auch der sprichwörtliche „Notnagel“ ist hier ausgestellt, den die Feuerwehr im Einsatz an die Haustür schlug um den Rückzug abzusichern. Zu sehen ist auch das Nagelkreuz aus Coventry, ein Symbol der Versöhnung, das an die Zerstörung der Kathedrale erinnert, die 1940 von deutschen Bombern getroffen wurde.

Bürgermeister Robert Feil lobte die Arbeit der Ehrenamtlichen vom Arbeitskreis Dorfbild Löchgau, der das Museum im Jahr 2011 an der jetzigen Stelle aufbaute. „Es ist ein stimmiges Museumskonzept, ein gutes, interessantes und vielseitiges Werk entstanden“, so Feil. Das Museum sei in seiner Art einzigartig in Deutschland und wäre ohne den Einsatz und Enthusiasmus der Helferinnen und Helfer unmöglich gewesen. Alle bekamen zum Dank einen Gutschein für eine Kulturveranstaltung ihrer Wahl, die sie in Löchgau besuchen können. Dem Museum schenkte Bürgermeister Feil einen 1800 Jahre alten römischen Limesturmnagel, der in der Nähe von Koblenz gefunden wurde.

Dass der Empfang zum 20-jährigen Jubiläum ausgerechnet am Samstagmorgen stattfand, bedauerten Gisela und Paul Happold. Sie hätten ihn lieber am Sonntag gehabt. So kamen nämlich nur zwei Dutzend Gäste, die Hälfte davon Ehrenamtliche. Auch fast alle Gemeinderäte sowie Ex-Bürgermeister Werner Möhrer fehlten beim Jubiläum des Löchgauer Museums, das doch so viel zu bieten hat.

Info Das Nagelmuseum, Obere Str. 8 in Löchgau, ist immer am ersten Sonntag des Monats von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt 2 Euro. Führungen für Gruppen sind nach Voranmeldung unter Telefon (07143) 2 70 90 oder per Mail an: nagelmuseum@loechgau.de möglich.