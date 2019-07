Nicht von ungefähr hielt die Besigheimer Wasserversorgungsgruppe (BWG) ihre Verbandsversammlung am Mittwoch in Erligheim ab. Schließlich investiert die Wasserversorgungsgruppe in diesem Jahr rund drei Millionen Euro in ihren neuen Hochbehälter nahe bei Erligheim.

Die Besigheimer Wasserversorgungsgruppe wurde bereits 1906 gegründet, um, wie es in ihrer Satzung heißt, den Verbandsmitgliedern Trinkwasser zu liefern. Der Verband erzielt aus seiner Tätigkeit keinen Gewinn. Mitglieder des Verbandes sind die Städte Besigheim, Bönnigheim, Markgröningen und Sachsenheim sowie die Gemeinden Erligheim, Gemmrigheim, Hessigheim und Löchgau. Zurzeit beschäftigt man sich im Verband mit dem Bau eines neuen Wasserhochbehälters in Erligheim. Um es genau zu sagen, steht der neue Behälter auf Gemarkung der Bönnigheimer Teilgemeinde Hofen.

Lokalpatriotismus

Ein Umstand, der einen Bönnigheimer Lokalpatrioten dazu veranlasste, beim Verbandsvorsitzenden, dem Markgröninger Bürgermeister Rudolf Kürner, vorstellig zu werden. Man möge doch das neue Bauwerk „Hochbehälter Erligheim-Hofen“ nennen, wenn es schon auf Hofener Markung stehe, so das Begehr des Bönnigheimers. Insbesondere die Vertreter der östlich des Neckars liegenden Kommunen stimmten dem Vorschlag zu.

Der neue Hochbehälter mit einer Kapazität von zwei Mal 600 Kubikmetern Wasser steht unmittelbar neben dem seither verwendeten Hochbehälter. Von dem neuen Bauwerk verspricht man sich eine erhöhte Versorgungssicherheit und eine zusätzliche Löschwasserreserve, wie Rudolf Kürner vor der Verbandsversammlung erklärte.

Am neuen Hochbehälter konnte vor wenigen Wochen Richtfest gefeiert werden. Am Mittwoch ging es um die Vergabe der noch ausstehenden Tief- und Wasserleitungsbauarbeiten sowie den Einbau der elektrotechnischen Anlagen. Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten ging an die Firma Schenek GmbH aus Stuttgart-Weilimdorf zum Preis von brutto 783 000 Euro. Das ist deutlich über den kalkulierten Kosten von rund 560 000 Euro brutto. Die Verbandsversammlung stimmte der Vergabe dennoch zu. Man könne bei einer Neuausschreibung momentan nicht mit günstigeren Angeboten rechnen, hieß es. Außerdem soll im Dezember alles fertig sein. Für 135 000 Euro brutto wird die Firma Wittinger GmbH aus Ostfildern-Nellingen die Elektrotechnik liefern. Die Firma Karl Lutz Nachf. GmbH aus Ludwigsburg-Oßweil soll die Anlage für knapp 29 000 Euro brutto einzäunen. Insgesamt wird der neue Hochbehälter rund 2,55 Millionen Euro netto (3,03 Millionen Euro brutto) kosten. Wasser soll ab Dezember fließen.

Wasser für Rebflächen

Entgegen der ursprünglichen Planung wird der alte Behälter nicht abgerissen, sondern der Bewässerungsgemeinschaft Hofen-Süd zur Verfügung gestellt. Sie wird mit dem Wasser, das sie von der BWG bezieht (1000 bis 4000 Kubikmeter im Jahr) ihre sechs Hektar umfassenden Rebflächen bewässern.