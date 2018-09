Vernissage Verschollenes Porträt im Museum

Bönnigheim / bz

Seit Langem war das wohl 1754 entstandene Porträt der jungen Sophie Gutermann, verheiratete La Roche, das Johann Heinrich Tischbein d. Ä. im Auftrag ihres Schwiegervaters, des Reichsgrafen Friedrich von Stadion, malte, verschollen und in der Literatur nur als Schwarzweißfotografie zu betrachten. Dieses Gemälde des dem Grafen Stadion sehr nahestehenden Künstlers hing auch im Schloss Bönnigheim, als Sophie mit ihrem Mann Georg Michael Frank von La Roche und ihren Kindern hier weilte, vermutet Charlotte Nerl-Steckelberg, die Kuratorin des Museums Sophie La Roche.

Das Gemälde gelangte in der Folgezeit durch Erbschaft zusammen mit weiteren Porträts einer Ahnengalerie an den Familienverband der Freiherren von Richthofen als Nachfahren und wird jetzt zum ersten Mal der Öffentlichkeit im Museum Sophie La Roche gezeigt, kündigt die Kuratorin an. Bei der Vernissage zur Präsentation dieses Kunstwerkes und eines weiteren Ölgemäldes von Sophie anlässlich des Kultursonntags am 7. Oktober wird Karl-Friedrich Freiherr von Richthofen als ehrenamtlicher Archivar der Familie um 16 Uhr im Roten Saal des Stadionschen Schlosses die Bilder vorstellen und in seinem Vortrag ihre kunst- und literaturgeschichtliche Bedeutung darlegen.

In diesem von zahlreichen Bildern aus Privatarchiven unterlegten Vortrag wird in einem großen zeitlichen Bogen und im Kontext der zumeist bedeutenden Nachkommenschaft ihres Sohnes Carl Georg Frank von La Roche in den Familien von Lützow und von Richthofen aufgezeigt, wie über sechs Generationen das Gedächtnis an Sophie von La Roche bewahrt wurde. Fesselnd wird über das Schicksal, das die Bilder erlebten, und ihre Wiederentdeckung berichtet, kündigt die Kuratorin an. Der Referent führt in einem kurzen literaturgeschichtlichen Exkurs die Zuhörer über Wege von Clemens Brentano, einem der bekanntesten Enkel der Sophie von La Roche, zum Besitz seiner Familie im einstigen Fürstbistum Osnabrück.

Ab 15.30 Uhr gibt es einen Empfang mit einem Glas Bönnigheimer Jahrgangssekt zu pikanten Häppchen. Für Gäste ohne Kultursonntags-Museumspass beträgt der Eintritt (alles inklusive) fünf Euro. Allen Interessierten bietet sich bereits um 14 Uhr die Möglichkeit, an einer Führung durch die Sammlung Zander teilzunehmen.