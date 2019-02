Doppik Überschuss beträgt 300 000 Euro

Freudental / Uwe Deecke

Auch die kleine Kreisgemeinde Freudental hat nun den ersten kommunalen Haushaltsplan nach dem neuen kommunalen Haushaltsrecht, der sogenannten Doppik, ausgearbeitet. Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsplan, den Bürgermeister Alexander Fleig in der letzten Sitzung des Gemeinderates vorstellte, auf 5,33 Millionen Euro, die Aufwendungen liegen bei 5,03 Millionen. Unter den Erträgen machen Steuern mit rund 2,5 Millionen Euro den größten Teil aus, gefolgt von Zuweisungen in Höhe von rund 1,8 Millionen.

Mit dem ausgewiesen Überschuss in Höhe von 300 000 Euro könne die Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 den Haushaltsausgleich nach dem neuen Haushaltsrecht erzielen, so Fleig bei der Vorstellung der Zahlen. Der Rathauschef warnte aber, „dass wir bei einer allgemeinen Konjunkturabschwächung verbunden mit einem Rückgang der Steuereinnahmen schnell in die Situation kommen könnten, den laufenden Betrieb mit den laufenden Einnahmen nicht mehr decken zu können“.

Bei den Aufwendungen stehen Personalausgaben ganz oben mit 2,13 Millionen Euro, davon entfallen 56 Prozent auf den Bereich Betreuung. An Transferaufwendungen muss die Gemeinde 1,56 Millionen Euro aufbringen, für Sach- und Dienstleistungen 631 000 Euro, die Abschreibungen betragen 446 000 Euro.

Im Finanzhaushalt, der die Liquidität der Kommune zeigt, gibt es Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,19 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Auszahlungen in diesem Bereich in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Investitionen fallen 2019 mit 1,56 Millionen Euro ins Gewicht. Hierfür sind insbesondere Baumaßnahmen in Höhe von 994 000 Euro verantwortlich sowie die erste Rate der neuen Arztpraxis im Gebäude am früheren Hirsch-Areal mit 275 000 Euro.

Im Investitionsprogramm bis 2022 steht die Sanierung des Rathauses sowie die Sanierung des Kleinspielfelds (die BZ berichtete). Für das Rathaus, das barrierefrei und energetisch saniert werden soll, wird mit Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro gerechnet, von denen rund 1,12 Millionen durch Zuschüsse gedeckt sind. Für die dazu gehörigen Planungen sind im Haushalt 2019 100 000 Euro eingestellt. Insgesamt 380 000 Euro gibt die Gemeinde für das Kleinspielfeld aus, das einen neuen Untergrund bekommt und auch für den Ganztagsbetrieb der Schule genutzt werden wird. Hier fließen Zuschüsse in Höhe von 155 000 Euro.

Im Sanierungsgebiet Ortskern II liegt die Alte Kelter, die ebenfalls saniert werden wird. Für das gesamte Sanierungsgebiet plant man dieses Jahr rund 270 000 Euro ein, die auch dem Bürgerhaus zugutekommen werden. Eine weitere Maßnahme in diesem Bereich wird die Umgestaltung des Schlossplatzes vor dem Rathaus sein.

Der Schuldenstand verringert sich im vorgestellten Haushaltsentwurf von 1,01 Millionen auf 903 000 Euro, dazu kommen noch 1,1 Millionen Euro aus dem Eigenbetrieb. Ohne diesen ergibt sich eine pro-Kopf-Verschuldung von 363 Euro (Landesdurchschnitt: 392). Eine Kreditaufnahme ist für die anstehenden Investitionen nicht geplant. Fleig zeigte sich optimistisch, den Haushaltsausgleich auch weiterhin zu erreichen. „Der Ausblick in die Finanzplanung zeigt, dass trotz aller Unsicherheiten auch in den nächsten Jahren der Haushaltsausgleich möglich sein wird“.