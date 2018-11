Kirche Turmspitze strahlt in neuem Glanz

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Im Juli wurde das Gerüst um den Kirchturm gestellt: Das Dachgebälk der Ottilienkirche in Bönnigheim-Hofen musste einer gründlichen Sanierung unterzogen werden. Am Freitagvormittag war es soweit. Bauarbeiter, die an der Ottilienkirchen in Bönnigheim-Hofen arbeiteten, waren umringt von Kindern und Neugierigen. Sie gaben dem Kaiserstil in der Turmspitze den letzten Schliff. An den fein gehobelten Balken wurde die Turmkugel angebracht, darüber das Kreuz und als Spitze ein drehbarer Wetterhahn, der gleich mehrere Funktionen erfüllt.

Tilo Rommler, ortsansässiger Flaschner aus Hofen, fertigte eine Hülse, in die folgende Dokumente eingelegt wurden: ein Schreiben des Kirchengemeinderates der evangelischen Kirchengemeinde Bönnigheim mit Hofen; ein aktueller Gemeindebrief der Kirchengemeinde; eine aktuelle Ausgabe des Nachrichtenblattes der Stadt Bönnigheim; jeweils eine aktuelle Ausgabe der Bönnigheimer Zeitung und anderer Blätter; ein aktueller Euromünzsatz; eine Kopie des alten Schreibens, das in der alten Kugel beim Abnehmen der Turmzier gefunden wurde. Am Sonntag, 4. November, folgt der Abschluss der Renovierungsarbeiten um 14 Uhr mit Gottesdienst und anschließendem Sektempfang.

Der Hahn bewacht

Die Kugel barg eine besondere Überraschung: „Inflationsgeld in Millionenhöhe und ein Schreiben, das ich dem Stadtarchiv übergeben habe. Eine Kopie davon wurde nun wieder in die Kugel gesteckt“, erzählt Pfarrer Martin Burger. Die Turmzier solle nun die nächsten Jahrzehnte das Dreigestirn am Kirchturm von Hofen bilden. Das Dach wurde dafür ebenfalls neu gedeckt. Gestern kam noch der Blitzschutz obendrauf. Zwischen 70 000 und 80 000 Euro soll die gesamte Renovierung kosten.

Zwei Drittel dieser Kosten übernimmt die Bönnigheimer Stadtverwaltung, laut Gemeinderatsbeschluss. Das letzte Drittel soll teilweise über den freiwilligen Gemeindebetrag der Gläubigen finanziert werden. Burger erinnerte an die berühmte Bibelstelle, dass Petrus Jesus verleugnet, bevor der Hahn dreimal gekräht habe. „Dem Hahn kommt damit eine Wächterfunktion zu. Er soll dafür sorgen, dass der Mensch hinter seiner Wahrheit steht und sich zur Ehrlichkeit bekennt“, erklärt er.