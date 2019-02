Kirchheim Trendwende beim Dorfladen geschafft

Next

Die drei Geschäftsführer des Dorfladen in Kirchheim Helmut Mayer, Karen Bolkart, Uwe Seibold (von links) sind zuversichtlich, was die Zukunft des Ladens betrifft. © Foto: Uwe Deecke

Anita Stanko ist von Beginn an mit der Marktleitung des Kirchheimer Dorfladens betraut. Zum Jahresende drohte dem Geschäft das Aus. Nun zeigen die Zahlen eine Verbesserung und gibt es neue Hoffnungen, den Laden weiter zu führen. © Foto: Helmut Pangerl

Kirchheim / Uwe Deecke

Der Appell hat gewirkt: Der Kirchheimer Dorfladen verzeichnet für Januar und Februar ein Umsatzplus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und kann aller Voraussicht nach gerettet werden.

Deutlich bessere Stimmung als bei der letzten Versammlung der Anteilseigner herrschte am Montagabend im Vereinszentrum, nachdem im Herbst noch von einer Schließung des Kirchheimer Dorfladen die Rede war (die BZ berichtete). Bürgermeister Uwe Seibold, einer von drei Geschäftsführern des genossenschaftlich organisierten Dorfladens, konnte eine Trendwende vermelden. „Die Solidarität hat angehalten und es hat einen kräftigen Ruck gegeben“, blickte Seibold auf die letzten Monate. Seitdem gebe es „stabile und ordentliche Zahlen“, nicht nur wegen des Weihnachtsgeschäfts. Es sei möglich den Laden nun auch über die gesetzte Grenze an Ostern hinaus zu erhalten, nachdem man aus den roten Zahlen vom Sommer deutlich herausgekommen sei. Und es soll weitere Verbesserungen geben: Kosten würden optimiert und auch das Angebot solle immer wieder an die Kundenwünsche angepasst werden. Es brauche, anders als die ursprüngliche Vorgabe, eben drei Jahre Zeit, um einen neuen Laden zu etablieren und in die Gewinnzone zu bringen.

„Finanzchef“ Helmut Mayer fasste die Entwicklung an der Tafel in Zahlen. Im September lag der Monatsumsatz noch bei 63 700 Euro, im Dezember waren es 73 900 Euro. Vom 1. Januar bis zur Versammlung lag man bei 129 700 Euro, deutlich über den Vorjahreszahlen. Ziel sei es 900 000 Euro im Jahr umzusetzen, um echte Gewinne zu erwirtschaften müsste es eine Million sein. Der Schreibwarenladen, von dem ursprünglich Waren und Einrichtung übernommen werden mussten, leiste inzwischen einen deutlichen Beitrag zum Umsatz und habe sich gut entwickelt.

Problematisch könnte es an anderer Stelle werden. Wenn gegenüber das neue Quartier mit dem Kirchheimer Polizeiposten entsteht, wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Eine Einbahnstraßenregelung sei nötig, so Seibold, was sich auch auf den Dorfladen und seine Parkplätze auswirken könne.

Das befürchteten auch manche Anteilseigner auf der Versammlung. Sie regten an, vom Bauherren dafür eine Entschädigung zu verlangen, wie es etwa in Stuttgart schon praktiziert worden sei. Auch bei den Parkplätzen sahen sie Handlungsbedarf: Hier auch für Behinderte Parkplätze zu schaffen und sie großzügiger zum Einladen von Getränkekisten zu gestalten, war ein Vorschlag. Seibold versprach alles dafür zu tun, dass die Baustelle nicht zu störend für den Betrieb wird. Man sei in engem Kontakt mit dem Bauherren und die Bauzeit werde durch die Holz-Fertigbauweise vergleichsweise kurz sein.

Dass man das Angebot des Dorfladens ständig anpassen müsse, machte Karen Bolkart, dritte Geschäftsführerin deutlich. „Wir sind bei der Sortimentserweiterung auf die Kunden angewiesen und dankbar, wenn die Kunden auf uns zukommen“. Geplant sei, nun auch offensiver in der Werbung zu sein, so Bolkart.

Neue Angebote

Noch nicht herum gesprochen hat sich, dass der Dorfladen nun auch Buchhandlung sei, erklärte Helmut Mayer. Bücher, die hier bestellt werden können, seien bereits am nächsten Tag da. Und auch ein Mittagessen möchte man anbieten, das im Café eingenommen werden kann. Dafür hat Mayer bereits einen großen Caterer an der Hand, der so ein Angebot preisgünstig anbieten könnte.