Theater Theater-AG beeindruckte mit historischem Thema

Bönnigheim / bz

Das war schon etwas Besonderes: Die Theater-AG des Alfred-Amann-Gymnasiums (AAG) überzeugte bei zwei Aufführungen mit dem Stück „Nach Schwaben, Kinder!“ von Christian Schönfelder und Klaus Hemmerle. Dabei griff das AAG-Ensemble ein historisches Thema aus der Zeit um 1880 auf und verknüpfte die sozialkritischen Momente mit aktuellen Problemen: Kinderarbeit und Ausbeutung Schutzbefohlener. Mit Können und überzeugendem Einsatz schafften es die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler aus den Klassenstufen Sieben bis zur Jahrgangsstufe Zwei, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Zur Geschichte: Die Alpen waren ein Raum, der für die Bevölkerung vielfach auch Armut und Hunger bedeutete. So schickten arme Familien der Bergdörfer oft ihre Kinder zum Geldverdienen in die Voralpenregion. Die oberschwäbische Stadt Ravensburg war dabei ein zentraler Platz, auf dem die Mädchen und Jungen gleichwie auf einem Sklavenmarkt gehandelt und gegen geringe Entlohnung an die Bauernhofbesitzer vermittelt wurden. Dort erfuhren die Jugendlichen neben ihrer harten Feldarbeit vor allem auch Diskriminierung und oftmals auch körperliche Gewalt. Nicht gerade ein Ruhmesblatt in der gemeinsamen Geschichte der Alpenanrainer der Nordalpen.

Gekonnt spielten die Mitglieder der Theatergruppe unter der Leitung der beiden Lehrerinnen Regine Winkle und Regina Reitermayer ihre Rollen. Dabei versuchten sie auch den Bezug zur Jetztzeit, in der sich der Alpenraum als touristischer Raum zeigt, herzustellen. Immer wieder schafften es die Darsteller, bei den Zuschauern Betroffenheit auszulösen.

Aktueller Bezug

Kinderarbeit ist auch in der heutigen Zeit ein Thema, das für viel Not und Elend für die Betroffenen sorgt – zugunsten der reichen Industrieländer, in denen die Produkte preislich sehr günstig zu erwerben sind und mit viel Gewinnanteil verkauft werden. Eine Ungerechtigkeit, auf die das Theaterstück, aufgeführt in der Aula des Gebäudes IV des Gymnasiums, mit Nachdruck hinwies.

Unterstützt wurden die jungen Theaterkünstler aus den verschiedenen Klassenstufen von der Technik-AG des Bönnigheimer Gymnasiums, die mit Beleuchtungseffekten und Ton sehr gekonnt die Vorführungen ins rechte Licht rückten.