Freibadparkplatz Teurer Fußweg in Löchgau

Teurer Fußweg in Löchgau

Löchgau / Uwe Deecke

Wenig Glück hatte die Gemeinde Löchgau bei der Ausschreibung von Tiefbauarbeiten: Nur zwei Angebote gingen von neun angeschriebenen Firmen ein, die noch dazu deutlich über der vorgenommenen Kostenberechnung lagen.

Für die Baureifmachung des früheren Freibadparkplatzes (Kanal- und Wasserleitungsverlegung) und den Fußweg von der Schubertstraße zur Wette schrieb die Verwaltung die Tiefbauarbeiten aus. Nach der Kostenberechnung ergab sich ein Betrag von 207 000 Euro, zu dem sich allerdings keine Firma fand. Das günstigste Angebot lag bei rund 260 000 Euro und damit so hoch, dass man die Ausschreibung hätte aufheben können. Auf Nachfrage bei den Firmen wurden die hohe Auslastung und die aufwendigen Arbeiten am engen Fußweg genannt.

Ausgelastet und unattraktiv

Als „sehr dürftig“, bewertete Bürgermeister Robert Feil das Ergebnis der Submission. Die Firmen seien ausgelastet, und es mangele beim Fußweg schlichtweg an der Attraktivität für die Firmen. Hier müsse unter erschwerten Bedingungen gearbeitet werden, was Unternehmen von einem Angebot abhielt. Man habe sich überlegt die Ausschreibung aufzuheben, erwarte aber bei einem erneuten Versuch keine Besserung. Schweren Herzens werde man zustimmen und das Ergebnis mittragen. Auch der Gemeinderat sah dies ähnlich. Er stimmte einstimmig für die Vergabe an die Firma Lutz Krieg aus Möglingen zum Angebotspreis von 260 000 Euro.