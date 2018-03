Bönnigheim Tempo 30 rund um die Altstadt

Von Uwe Deecke

Der Lärmaktionsplan in Bönnigheim hat lange gedauert und offenbart einige Differenzen mit der Kreisbehörde. Nach langem Hin und Her fordert die Kommune nun an sechs Straßen Tempo 30. Ausgang ungewiss.

Es ist ein Thema, das auch den scheidenden Bürgermeister „persönlich umtreibt“ und bei dem er das Vorgehen des Landratsamtes überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Unsere Zahlen wurden vom Landratsamt ständig hinterfragt oder gar nicht aufgenommen“, ärgerte sich Kornelius Bamberger im Verlauf der Gemeinderatssitzung, stattdessen seien eigene Messungen der Behörde durchgeführt worden. Plötzlich seien auch Kriterien angelegt worden, die bei einer Lärmmessung gar nicht angelegt werden dürften.

Ins Detail ging anschließend Ordnungsamtsleiter Timo Steinhilper. Während anderswo in Europa, das sich diese Pläne verordnet hat, vereinfachte Verfahren angewendet würden, werde hier „mit schwäbischer Gründlichkeit“ gearbeitet. Die Erstellung des Lärmaktionsplans werde in Baden-Württemberg den Kommunen übertragen, geprüft und umgesetzt werde aber später vom Landratsamt und dem Regierungspräsidium.

„Argumente, die mit Lärmschutz nichts zu tun haben“ würden in den Gesprächen mit der Kreisbehörde ins Feld gebracht. Und man musste plötzlich Fragebogen beantworten, in denen die Zahl der Schulkinder oder Asylbewerber an Straßen erfasst werden. Als hätte man im Rathaus noch nicht genug zu tun, wurde auch noch die Anzahl der Bewohner von Gebäuden abgefragt.

Anträge für Tempo 30

Wo es die Verkehrszahlen und Lärmmessungen hergeben, will die Kommune nun Tempo 30 beantragen: an der Bismarck-/Karlstraße, der Meimsheimer Straße, der Burgstraße, der Poststraße/Erligheimer Straße sowie der Kirchheimer Straße in Bönigheim und später auch durch Hohenstein. Auch die Freudentaler Straße hätte Steinhilper gerne aufgenommen, von wo er oft Rückmeldungen aus der Bürgerschaft erhalte, doch dort würden die Verkehrszahlen für eine Maßnahme ebenso wenig ausreichen wie in Hofen. Für die Kreisbehörde bestehe, so Steinhilper, bei unter 7500 Fahrzeugen pro Tag kein Handlungsbedarf.

Besonders an der Bismarck- und Karlstraße sieht er die Behörde gefordert. „Sie hat in diesem Bereich die Pflicht einzuschreiten“, fordert der Ordnungsamtsleiter. Sollten die Forderungen der Kommune kein Gehör finden, will die Kommune nicht tatenlos zusehen. Wenn das nicht helfe, wolle man „oben einsteigen“ und sich wegen der zweifelhaften Kenngrößen im Lärmaktionsplan direkt ans Regierungspräsidium wenden, sagte Steinhilper.

„Was ist mit Tempo 30 vor Kindergärten und Schulen, wie weit sind wir damit?“ fragte Jürgen Carstens von der Fraktion der Grünen. Dies bringe seiner Einschätzung nach kaum etwas, sagte Steinhilper, Tempo 30 werde vielleicht angeordnet, aber 50 Meter weiter gleich wieder aufgehoben. Dies sei immerhin etwas, so Carstens, und würde am Schulzentrum und am Kindergarten Villa Kunterbunt für mehr Sicherheit sorgen, wenn die Autofahrer schon vor dem Schild vom Gas gehen.

Nun gehört Bönnigheim zu den rund 120 Kommunen im Land, die den Lärmaktionsplan immer noch nicht umgesetzt haben. Einer Klage seitens der EU sieht man allerdings noch gelassen entgegen. Man werde das Thema weiterverfolgen und hoffe „auf Gespräche, die noch fruchten“.