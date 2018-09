Schwerpunkt Lärm Tempo 30 in der Diskussion

Tempo 30 in der Diskussion

Uwe Deecke

Die Pläne zum Bönnigheimer Lärmaktionsplan wurden vor Kurzem im Ratssaal vorgestellt. Zweifel kamen auf an der Methode und beim Thema Sicherheit.

Jürgen Roth von der Firma Soundplan stellte die Straßen vor, die nach den Lärmerhebungen in Bönnigheim dafür ausgesucht wurden und eine Chance auf Tempo 30 hätten. Tatsächlich gemessen wird der Lärm aber nicht, sondern nur berechnet, beispielsweise nach der Bebauungsdichte. Warum der Lärm nicht gemessen werde, war deshalb eine der Fragen, die aus den Reihen der Zuhörer kamen. Warum in Deutschland dabei anders verfahren werde als in anderen Ländern, wurde ebenso hinterfragt wie der Sicherheitsaspekt, der gar nicht berücksichtigt werde.

„Für Außenstehende relativ uneinsehbar“ sei dieses Vorgehen, fasste Ordnungsamtsleiter Timo Steinhilper die Problematik zusammen. Dennoch werde durch den Lärmaktionsplan auch Sicherheit erreicht, wenn eine Tempo-30-Zone durchgesetzt werde.

Auf rund 7000 Fahrzeuge pro Tag müsste eine Straße kommen, wenn sie Chancen auf Tempo 30 haben könnte. Das erreichen in Bönnigheim die Kirchheimer Straße, die Post- und Bismarckstraße, die Karlstraße und die Meimsheimer Straße. Zweifel hat Steinhilper dabei an der Burgstraße, wo die Stadt am neuen Spielplatz ebenfalls Tempo 30 anstrebt (die BZ berichtete). Dazu bräuchte es neuerliche Erhebungen der Verkehrszahlen, die durchgeführt werden müssten.

Die Hofener Straße erreicht diese Zahlen nicht, und sie habe so auch keine Chance auf eine Temporeduzierung. Auch Tempo 40 war für manche Bürger eine Option, damit die Lärmbelastung weniger werde, weil dann eher im dritten Gang gefahren werde, was am Ende leiser sei. Angesprochen wurde auch der schlechte Zustand der Bismarckstraße und der Poststraße, der seit Langem kritisiert wird.

Schriftliche Stellungnahmen erhält Steinhilper derzeit jeden Tag. Bis zum 10. Oktober werden die Vorschläge gesammelt, dann werden sie ausgewertet und gewichtet. Die Stellungnahmen finden Eingang in den Antrag, den die Stadt beim Regierungspräsidium stellt. „Wir würden uns freuen, wenn viele aus der Burgstraße ihre Bedenken äußern“, so Steinhilper, was auch in die Entscheidung einfließen könne. Anfang nächsten Jahres könnten nach seiner Schätzung die Maßnahmen bereits umgesetzt werden.