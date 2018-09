Flüchtlinge Situation entspannt sich

Bönnigheim / Uwe Deecke

Momentan sind 90 Asylbewerber in Bönnigheim in der Anschlussunterbringung, dazu kommen 16 in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises in angemieteten Wohnungen. Im August wurde die Stadtverwaltung informiert, dass aufgrund vorläufiger Prognosen mit 16 weiteren Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung zu rechnen ist, im laufenden Jahr lag diese Zahl bei 20. Weil aber bereits 43 Personen vom Kreis in die Anschlussunterbringung übernommen wurden, bestehe für Bönnigheim ein Überhang, sodass die man im nächsten Jahr mit keinen weiteren Zuweisungen rechnen müsse. Das teilte Ordnungsamtsleiter Timo Steinhilper in seiner letzten Gemeinderatssitzung am Freitag dem Gemeinderat mit.

Die im Juni aufgestellten Containermodule an der Lauffener Straße sind derzeit unterbelegt. Dort leben eine dreiköpfige Familie aus Afghanistan sowie einer Familie, die in die Obdachlosigkeit geraten ist. Die Stadt hatte diese Container vor knapp vier Monaten aufgestellt, als sich die Situation noch drängender darstellte. Die Containermodule kosten im Leasing bei einer Laufzeit von 60 Monaten rund 221 000 Euro und wären für bis zu 16 Personen ausreichend.

Lage kann sich schnell ändern

Wie es mit freiem Wohnraum aussehe, wollte Frank Müller von der FWV/CDU auf der Sitzung des Gemeinderates am Freitag wissen. Derzeit gebe es zwei freie Wohnungen, die für die Unterbringung zur Verfügung wären, so Steinhilper, aus den Mietverträgen komme man dabei früher raus. „Das ist eine politische Tagessituation“, sagte Bürgermeister Albrecht Dautel, in einem halben Jahr könne sich die Lage wieder ganz anders darstellen.

Dorothea Bechtle-Rüster bekräftigte ihre Ablehnung zu den teuer angeschafften Containern. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir die Container nicht gebraucht hätten“, so die SPD-Rätin. Die Integration sei die Hauptaufgabe und da sei noch einiges zu tun. Eine Lösung forderte sie auch für die Situation der sechsköpfigen Familie, die in der Hauptstraße 25 im Dachgeschoss auf 40 Quadratmetern lebt. Die Stadt leiste, was sie leisten könne, machte Dautel deutlich, der in der letzten Woche ein Treffen des ökumenischen Arbeitskreises besucht hatte. Integration gehe aber nur mit den Ehrenamtlichen, die in dem Bereich tätig sind.

Anschließend wurde Timo Steinhilper verabschiedet, der 2011 nach Bönnigheim kam und dabei nach eigenen Worten eine „turbulente Zeit“ als Ordnungsamtsleiter erlebte. Er wechselt demnächst in die Gemeinde Maulbronn, die näher an seinem Wohnort ist.