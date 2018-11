Adventsmärkte Sie kommen als erste, gehen als letzte

Von Michael Soltys

Ein Neuling ist Jochen Richter wahrlich nicht. Seit 28 Jahren gehört der Immobilienmakler dem Interessenverband der Selbständigen, IGS, in Bönnigheim an. In den vergangenen Jahren hat er seinen Vorgänger im Amt Reiner Haug bereits bei der Organisation des Weihnachtsmarktes rund um den Schlosshof unterstützt. In diesem Jahr ist er zum ersten Mal als stellvertretender Vorsitzender für die Organisation zuständig. Der Respekt vor der Arbeit seines Vorgängers ist dabei deutlich gewachsen. Es sei jede Menge praktisches Wissen notwendig, um den Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. „Mit der Übergabe eines Ordners ist es nicht getan“, sagt Richter.

Es zahlt sich für Richter jedenfalls aus, dass er auf die Arbeit Haugs zurückgreifen kann. Mit 54 Ständen, die an den beiden Tagen am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, öffnen, rechnet Richter in diesem Jahr. Um den reibungslosen Ablauf zu garantieren, sei eine Menge Kleinarbeit zu bewältigen, sagte er im Gespräch mit der BZ. Beschäftigt hat ihn vor allem der Einteilungsplan, der am Tag der Eröffnung auch umgesetzt werden muss. Unstimmigkeiten gibt es dabei selten. „Die meisten Standbetreiber machen schon seit vielen Jahren mit und stehen immer am gleichen Platz“, sagt er.

Die auswärtigen Standbetreiber müssen angeschrieben werden, manche stoßen kurzfristig noch hinzu. „Das bringt uns nicht aus der Fassung.“ Die Grußworte müssen organisiert und verteilt werden, an jedem Stand müssen Strom und Wasser bereit stehen. Wie viele Arbeitsstunden er dafür aufwendet, kann er nicht sagen. Es ist ihm auch nicht wichtig. „In dem Moment, in dem man sich für ein Ehrenamt aufstellen lässt, weiß man doch, dass Arbeit auf einen zukommt“, sagt er.

Lob ist der Lohn

Viel Überzeugungsarbeit braucht Strenger nicht, um die Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen. Er hat Verständnis für die Betriebe aus dem Industriegebiet, für die der Weihnachtsmarkt wenig Chancen bietet. Doch unter den anderen Mitgliedern machen viele regelmäßig mit, und zwar gerne, wie Richter betont, „und das sehe ich positiv.“ Wenn dann noch viele Menschen kommen und sich positiv über den Markt äußern, „dann ist das unser Lohn.“

Mit „uns“ dürfte auch das Ehepaar Walter und Birgit Strenger gemeint sein. Die Imker aus Bönnigheim organisieren jetzt zum fünften Mal den Kunsthandwerkermarkt, der mit 20 Ständen in diesem Jahr einen ganz wesentlichen Teil des Weihnachtsmarktes ausmacht. Schon seit Jahren geht Birgit Strenger, die selbst Patchwork fertigt, gerne auf Märkte, schaut sich die Aussteller an und wägt ab, wer zum Kunsthandwerkermarkt in Bönnigheim passt. Inhaltliche Vorgaben gibt es nicht, betont sie im Gespräch mit der BZ. Einzige Bedingung: „Es muss Handarbeit sein, keine zugekaufte Ware.“ Denn das Flair eines Krämermarktes will sie unbedingt vermeiden.

Dann geht es los mit der Arbeit: Die Aussteller werden angeschrieben, die Anmeldung organisiert, der Flyer gestaltet und verteilt, die Zahlung der Gebühren überwacht, die Neulinge in das Geschehen an den Markttagen eingeführt, Rücksprache mit der Stadt gehalten, die Plätze zugeordnet. Und am Wochenende des Marktes dauern ihre Tage auch noch länger als die der übrigen Aussteller: „Wir sind die ersten, die kommen und die letzten, die gehen.“