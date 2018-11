Freudental Seit 70 Jahren Einsatz für die Schwachen

Michael Soltys

Seit 70 Jahren besteht der VdK-Ortsverband Freudental. Anlass genug für die Mitglieder, sich am Samstag in der Schönenberghalle zu einer Jubiläumsfeier zu treffen. Gehörte es in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zu den vorrangigen Aufgaben des VdK, die Interessen der Kriegsheimkehrer, der Verwundeten, der Witwen und der Nachkommen von Gefallenen zu vertreten, so sieht sich der Kreisverband heute als Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen, von chronisch Kranken und von alten Menschen.

Wandel zu aktuellen Aufgaben

Dieser Wandel hin zu aktuellen Aufgaben wurde in den Ansprachen bei der Feier ebenso deutlich wie in der Festschrift, die der VdK-Ortsverband herausgegeben hat. Bis heute sei es die Aufgabe des VdK „laut und vernehmlich“ Position zu beziehen, „damit den sozialen Belangen der uns anvertrauten Menschen Rechnung getragen wird“, sagt Hans-Josef Hotz, der Geschäftsführer des VdK-Landesverbandes. Seit dem Jahr 2015 führt Karl Binder als Nachfolger von Hartmut Singer die Geschicke des Freudentaler Ortsverbandes. Er begrüßte die Gäste in der Schönenberghalle. In der Rückschau des VdK wird deutlich, dass es in den Reihen des Sozialverbandes nicht immer nur harmonisch zuging.

Vaterlose Kinder

Die Geburtsstunde des VdK-Ortsverbandes war im März 1948, lässt sich aus alten Protokollen schließen, der erste Vorsitzende hieß Hans Rössle. Die Mitglieder waren überwiegend Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene. Die Berichte aus dieser Zeit belegen, wie intensiv sich der Ortsverband um die Belange seiner Mitglieder bemühte, Kranke besuchte und Informationen über Rentenversorgung oder Erholungsfürsorge verbreitete. Zum Nikolausfest wurden vaterlose Kinder beschenkt. Der erste Tagesausflug führte am 9. Juli 1950 nach Schloss Bebenhausen, nach Tübingen und in die Nebelhöhle.

Ab etwa Ende der 1950er-Jahre begannen die Querelen in den Reihen der Mitglieder, wohl ausgelöst durch die Frage, in welchem Lokal die Mitgliederversammlung abgehalten werden sollte. Dieser Streit währte mehrere Jahre, bei einer Versammlung stellte der Vorstand gar die Vertrauensfrage, eine weitere Versammlung in späteren Jahren musste vom Kreisvorsitzenden einberufen werden.

Erst Mitte der 60er-Jahre, als Willi Lotze den VdK führte, kam der Verband wieder in ruhigeres Fahrwasser, wie aus der Festschrift hervorgeht.

1983 begann die Zeit von Hartmut Singer als Vorsitzenden des VdK. Der frühere Bürgermeister von Freudental führte den Verband rund 32 Jahre lang und sorgte für ein hohes Maß an Kontinuität. Von 2000 bis 2012 war Singer stellvertretender Kreisvorsitzender und vielfach gefragter Referent bei VdK-Veranstaltungen. Seiner Initiative sei es zu verdanken, dass der Ortsverband seit 1989 beinahe jedes Jahre eine mehrtägige Reise für seine Mitglieder veranstaltet. Nach seinem Abschied als Vorsitzender wurde Singer zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Lobende Worte

Zum Jubiläum gab es lobende Worte von vielen Seiten. Das Engagement des VdK sei „Ausdruck gelebter Solidarität und verdient höchste Wertschätzung“, sagte Bürgermeister Alexander Fleig. Der VdK habe den Menschen in den vergangenen 70 Jahren Hilfe und Unterstützung, Perspektiven und Anregungen „und zugleich viel Mitmenschlichkeit“ bieten können, so Landesgeschäftsführer Hans-Josef Hotz. „Bleiben Sie engagiert für Ihren Ortsverband“, rief Kreisvorsitzender Manfred Buck den Freudentaler Mitgliedern zu.