Es ist notwendig, eine zusätzliche Alternative zur Betreuung von dementen Menschen in einem Pflegeheim anzubieten. Davon sind und waren der Kirchheimer Bürgermeister Uwe Seibold und der Gemeinderat überzeugt. Ziel ist es, das nunmehr seit rund vier Jahren intensiv verfolgt wird, demente Menschen vor Ort zu betreuen und ihnen ein hohes Maß an selbstverantwortlichem gemeinschaftlichem Wohnen zu ermöglichen – in einer Pflege-WG.

„Demente Angehörige ins Heim zu geben, bedeutet auch, dass man die Verantwortung für sie an diese Einrichtung weitergibt“, sagt völlig wertungsfrei die Kirchheimer Gemeinderätin Birgit Riecker (Unabhängige), die das Kirchheimer Projekt „Pflege-WG“ intensiv begleitet. In einer Wohngemeinschaft kann die Situation völlig anders sein, hier gibt es ein soziales Geschehen, ohne dass der Erkrankte von sich aus dazu beitragen muss, an dem er aber passiv oder nach seinen Möglichkeiten aktiv teilnimmt. Maß und Umfang des eigenen Handelns bestimmt er weitgehend selber. Der Erkrankte ist immer in die Gemeinschaft und das Geschehen eingebunden. Gegen Langeweile und Einsamkeit gibt es spezielle Angebote. Gemeinsames Planen des Alltags, gemeinsames Kochen, aber beispielsweise auch Spiele, Vorlesenachmittage, gemeinsame Musik zum Mitsingen und Spaziergänge mit dem Rollstuhlschiebedienst. In der Wohngemeinschaft sind Hilfskräfte und geschulte Mitarbeiter, anwesend.

Optimale Räumlichkeiten

Damit eine Pflege-WG funktioniert, sind die baulichen Voraussetzungen elementar. Dafür hat sich die Gemeinde Kirchheim mit Professor Thomas Knie vom Freiburger Institut AGP professionelle Unterstützung geholt, nachdem in der Schillerstraße eine geeignete Fläche gefunden worden war. Im November 2018 fasste der Gemeinderat den einstimmigen Baubeschluss für das 1,5-Millionen-Projekt Pflege-Wohngruppe. Zwölf Pflegeplätze mit gemeinschaftlicher Wohnfläche, dazu im ersten Stock zwei Arztpraxen sowie mögliche Mietwohnungen für Partner von Pflegebedürftigen sollen gegenüber der Volksbank entstehen.

Fördermittel vom Land in Höhe von 100 000 Euro und vom Kreis in Höhe von 50 000 Euro sind dazu möglich, aber vor allen Dingen von Trägern beziehungsweise Investoren wird die Pflege-WG finanziert: bürgerliche Gemeinde, Kirchengemeinde, Sozialstation Bönnigheim und Umgebung. Die Gemeinde bringt Kapital aus den Stiftungen ein, die Kirchengemeinde Erlöse aus einem Grundstücksverkauf. Deshalb ist auch nötig, dass für die Kapitalgeber in einer wirtschaftlichen Berechnung „eine überschaubare Rendite“ erwarten können. Für den Anteil der Kirchengemeinde, war dazu auch die Zustimmung des Oberkirchenrats nötig. An diesem Montag gab dieser die grundsätzlich Zustimmung, dass sich die evangelische Kirchengemeinde an diesem Projekt beteiligen kann. Auch von der Sozialstation Bönnigheim gibt es „vorsichtige Signale“, wie es Birgit Riecker ausdrückt, dass eine Beteiligung möglich ist.

Das Baugesuch ist inzwischen auf den Weg gebracht, ein Baubeginn scheint zum Jahresende möglich. Am 11. Juli wurde nun ein Förderverein mit zunächst 20 Mitgliedern gegründet, dessen Aufgabe es ist, die finanziellen Rahmenbedingungen zu verbessern.

Trägerverein verwaltet

Ein Trägerverein soll die Selbstverwaltung der Pflege-WG künftig organisieren und verwalten, und vor allen Dingen auch Richtlinien entwickeln, wer in die Pflege-WG aufgenommen wird beziehungsweise wer dazu passt. Im Vorfeld werden wohl die Träger/Investoren diese Aufgaben zunächst übernehmen, da die Mitglieder des Trägervereins Betroffene und ihre Angehörigen sein sollen. Der Trägerverein wird einen hauptamtlichen Geschäftsführer beauftragen. Die Nähe der Angehörigen zu den Demenzkranken, ist ein ausgewiesenes Ziel der Pflege-WG. Die Angehörigen können sich dabei in die Organisation der Wohngruppe aktiv einbringen. Besonderheit der Pflege-WG ist, dass jeder Betroffene beziehungsweise Angehörige entscheiden kann, welcher externe Pflegedienst für den Patienten beauftragt wird.

Info Die Pflege-WG für Senioren wird sich von den üblichen Einrichtungen deutlich abheben. Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen maximal zwölf Bewohner in eine solche Wohnform, wo sie selbstbestimmter leben und auch die Schlüsselgewalt für das Gebäude haben. Es wird dort ambulant betreut, gleichzeitig sind aber die therapeutischen Kräfte meist vor Ort.