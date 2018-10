Auftrag Schulzentrum: Ein Konzept soll her

Bönnigheim / Michael Soltys

An diesem Freitag setzt der Bönnigheimer Gemeinderat eine Entwicklung fort, die schon vor einiger Zeit in Gang gesetzt wurde: Ein Architekturbüro aus Heilbronn wird beauftragt, einen Masterplan für das Schulzentrum zu entwickeln. Dazu gehört im Kern ein städtebauliches Konzept für das Schulzentrum und Vorschläge, wie die einzelnen Gebäude künftig genutzt und organisiert werden können. Das Büro soll ein Raumprogramm erarbeiten, also darlegen, welche und wie viele Räume künftig notwendig sind und in welcher Form und wo sie gebaut werden sollen. Die Kosten für ein solches Vorhaben sollen ebenso geprüft werden wie mögliche Bauabschnitte.

Wohin mit der Bibliothek

Schon seit mehreren Jahren befassen sich Verwaltung und Gemeinderat mit der Notwendigkeit, das Schulgelände weiter zu entwickeln. Unter Kornelius Bamberger, dem Vorgänger von Bürgermeister Albrecht Dautel, war ein Schulentwicklungsplan erarbeitet worden, der jetzt auch die Grundlage für den Auftrag an den Architekten ist, wie Dautel im Gespräch mit der BZ darlegte. Er nannte zwei Entwicklungen, die Überlegungen für die Neuordnung des Schulzentrums notwendig machen: die vollständige Integration der Grundschule und die Aufgabe des Standortes Karlstraße vor etwa zwei Jahren und vor allem die Entwicklung der Schülerzahlen.

Dautel rechnet damit, dass in den Jahren ab 2021 der Druck, weitere Klassenzimmer zu bauen, immer größer wird. Dann kommen die Kinder in die Schule, „für die wir jetzt Kitas bauen“, sagte er im Gespräch mit der BZ. In allen drei Schularten, Grundschule, Realschule und Gymnasium, seien neue Räumlichkeiten notwendig. „Wir haben Bedarf an sechs Klassenräumen.“

Ein Ansatzpunkt für die Machbarkeitsstudie ist die Stadtbücherei. Es stellt sich die Frage, ob die Bücherei an einem anderen Standort untergebracht werden soll. Sie böte Platz für zwei Klassenzimmern, sagte Dautel. Oder das Gebäude der Stadtbücherei bleibt in seiner jetzigen Funktion, dann müsste das Heilbronner Architekturbüro klären, wo und zu welchem Preis Neu- oder Erweiterungsbauten möglich wären. „Das ist jetzt die Grundlage für das Angebot“, so Dautel, das seitens des Architekturbüros vorliege.

Mensa im Gespräch

Doch es geht noch weiter. Die Machbarkeitsstudie soll auch klären, ob eine neue Mensa notwendig ist. Denn bisher gehen die Kinder in der alten Turn- und Festhalle essen, die ihre besten Tage bereits gesehen hat. Umbau oder Neubau stehen zur Dikussion. Dautel hält es für sicher, dass künftig immer mehr Schüler mittags eine Mensa brauchen. Denn bisher habe nur die Ganerbenschule ein Ganztagesangebot, es sei nicht unwahrscheinlich, dass Gymnasium und Realschule künftig nachziehen müssen, machte der Bürgermeister deutlich.

Und schließlich geht es auch darum, was mit den beiden Containern auf dem Schulgelände geschehen soll. Dort sind bisher noch die Schulsozialarbeiter untergebracht.

Info Die Sitzung des Gemeinderates findet an diesem Freitag, 5. Oktober, in der Wiesentalhalle in Hohenstein statt, es handelt sich um die so genannte Kirbesitzung. Wie es um die Sanierung der Wiesentalhalle steht, ist eines der Themen der Sitzung, die um 19 Uhr beginnt.