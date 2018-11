Löchgau Schulsportanlage wird zusätzlich erneuert

Löchgau / Uwe Deecke

Der Bau des Bildungscampus soll im nächsten Jahr mit der Sanierung des Hauptgebäudes beginnen, und auch die Schulsportanlage soll erneuert werden. Der Gemeinderat beriet darüber auf der gestrigen Sitzung.

Der bisherige Belag ist abgenutzt und das Kleinspielfeld ist in die Jahre gekommen. Das neue Spielfeld dürfte in Zukunft mehr genutzt werden, weil es allen Gruppen offen steht, der künftige Grundschulhof direkt daran angrenzt, aber auch weil die Kernzeitbetreuung hier draußen stattfindet. Vorgesehen ist daher seitens der Verwaltung, das Sportgelände im nächsten Jahr zu sanieren und auch rund 20 Stellplätze an der Sporthalle herzustellen.

Im Herbst wurde der Unterbau des Spielfeldes untersucht und man kam aus Sicht der Verwaltung zu einem erfreulichen Ergebnis. Er ist so intakt, dass er weiter verwendet werden kann und nicht ausgetauscht werden muss, was die Maßnahme erheblich günstiger macht.

Nutzung auch nach der Schule

Erneuert werden soll auch die Zaunanlage, da die Gemeinde das Feld auch für eine Nutzung außer­halb der Schulzeiten freigeben will. Allerdings mit Einschränkungen: Denkbar sei von Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, die Verwaltung hält indes eine Grenze ab 20 Uhr für angemessen. Samstags soll der Platz von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet werden, sonntags soll es eine maximale Gesamtnutzungszeit von neuneinhalb Stunden geben. Vorgeschlagen wird sonntags eine Zeit von 14.30 Uhr bis 20 Uhr. Um den Platz außerhalb dieser Zeiten abschließen zu können, muss auch ein neuer Zaun gebaut werden. Er soll schallisoliert sein, um die Anwohner nicht zu sehr zu belasten. Im Süden soll der Zugang für die Schulen eingerichtet werden, im Norden von der Sporthalle her. Dort sollen auch neue Stellplätze entstehen, die das Areal künftig gut gebrauchen kann.­

Weil eine 100-Meter-Bahn nicht mehr benötigt wird, soll eine 50-Meter-Bahn eingerichtet werden, die für die Bundesjugendspiele hier ausreicht. Auch eine Weitsprunggrube wird seitens der Verwaltung überlegt.

Die Öffnungszeiten seien Ergebnis des Lärmgutachtens, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, erklärt Bürgermeister Robert Feil, und dessen, was emissionsschutzrechtlich machbar sei. Man habe sich daher auch für einen sehr lärmarmen Zaun entschieden, der die Belastung für die Anwohner mindert. Gleich auch die Stellplätze zu bauen, „würde der Sporthalle gut tun“, so Feil, und für das Personal von Kindergarten und Schulen auch einen gewissen Puffer schaffen.