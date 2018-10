Kirchheim Schule und Gemeindehalle werden zur Herkulesaufgabe

Kirchheim / Von Uwe Deecke

Die Dimensionen sind für den klammen Kirchheimer Haushalt enorm. Auf rund acht Millionen Euro belief sich die Kostenschätzung für den Um- und Ausbau der Gemeinschaftsschule auf dem Laiern (die BZ berichtete). Genauso teuer könnte die Gemeindehalle werden, die schon seit mehr als zehn Jahren saniert werden soll, was aber aus Kostengründen immer wieder verschoben wurde.

Platz für Kinderbetreuung musste im Ort geschaffen werden, sodass das Projekt auf die lange Bank geschoben werden musste. Inzwischen kamen noch neue Vorschriften im Brandschutz, die das Vorhaben zusätzlich zu den gestiegenen Baukosten verteuern. Doch die 1965 gebaute Halle wird nicht jünger und die Sanierung nicht billiger. Am Donnerstag will der Gemeinderat nun eine Grundsatzentscheidung treffen, wie eine Sanierung umgesetzt werden kann.

Klar ist für Bürgermeister Uwe Seibold, dass es ohne Fördermittel niemals gehen wird. Im Idealfall gebe es eine Sanierungsförderung von 3 bis 3,5 Millionen Euro. „Das wird nicht in der Höhe kommen“, so Seibold auf Anfrage der BZ. Möglich seien zudem Mittel aus dem Ausgleichsstock und ein Zuschuss über die Sportstättenförderung in Höhe von 100 000 Euro. Denn auch das Lehrschwimmbad, das für Schule und DLRG wichtig ist, ist sanierungsbedürftig und geht ins Geld.

Mögliche Kinderbetreuung

Geplant sind dort die Betonsanierung und die Erneuerung der technischen Anlagen. Doch die gesamte Halle drumherum muss kernsaniert werden. Ein neuer Anbau im südlichen Bereich soll als Gymnastikhalle genutzt werden, ein weiterer im Westen als Umkleidemöglichkeit für Sportler. Auch der Eingang soll barrierefrei werden, nach Süden in Richtung Parkplatz.

Um die Kosten zu drücken, kam die Verwaltung auf die Idee, hier auch eine Kinderbetreuung im östlichen Trakt möglich zu machen. Das würde zusätzliche Fördermittel für den Bau einer Kindertagesstätte in Höhe von 360 000 Euro bedeuten, hat aber einen Haken. Sollte dieser Zuschuss bewilligt werden, dann muss mit dem Bau innerhalb von sechs Monaten begonnen werden.

Eine Lösung dafür wäre, die Sanierung in zwei Abschnitten vorzunehmen. Zunächst könnte der östliche Teil des Gebäudes abgerissen und neu gebaut werden, was aber Mehrkosten von 700 000 bis 800 000 Euro bedeuten würde. Damit würde sich auch die Schließzeit für das Lehrschwimmbad verlängern, und zwar auf die gesamte Dauer der kompletten Sanierung. Aus diesem Grund empfiehlt das Planungsbüro asp, das Projekt als Gesamtmaßnahme in einem Zug umzusetzen.

Die Kindertagesstätte könnte dabei priorisiert werden, sodass eine Eröffnung ein halbes Jahr vor Hallenfertigstellung möglich wäre, heißt es in der Vorlage. Die Anträge auf Fördermittel beruhen auf einer festen Planung, die nun beschlossen werden muss. Der Kirchheimer Gemeinderat wird sich in der kommenden Sitzung also für eine Variante entscheiden müssen. Klar ist für Seibold, dass es vor dem Sommer 2020 nicht losgehen wird, bevor die Bewilligung da ist. Und die Summe muss dem Haushalt angepasst werden. „Zwei bis drei Haushaltsjahre wären davon betroffen“, schätzt der Bürgermeister.