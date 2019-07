Der Projekttag des Alfred-Amann-Gymnasiums (AAG) am Ende des Schuljahrs will Schülern ein Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften auf allen Ebenen vermitteln. Thematisch spüren Mam Dienst 469 Schüler in 23 Workshops unter der Regie von 35 Experten genau 17 verschiedenen Zielen zum Thema Nachhaltigkeit nach.

Der Dienstagvormittag am Alfred-Amann-Gymnasium in Bönnigheim ist dem konstruktiven Blick in die Zukunft gewidmet. In Workshops, Musik- und Vortragseinlagen sollen Schüler sensibilisiert werden für ein Thema, das immer mehr Bedeutung in der Gesellschaft bekommt.

Als Höhepunkt versammeln sich im Anschluss alle Teilnehmer auf dem Schulgelände zum fairen Picknick. Dafür hat jeder etwas beigesteuert, was in der Region gewachsen oder produziert wurde. „So ein nachhaltiges Frühstück haben wir schon öftergemacht, einen ganzen Tag der Nachhaltigkeit gab es vorher noch nie“, erzählt Lehrer Christian Efler. Im Fokus stehen Themen wie „Klimawandel“, „Plastik im Alltag“ und „Nachhaltige Vorratshaltung“. Die Schüler wählen selbst aus, was sie interessiert, lernen dabei neue Menschen kennen, Profis auf dem Gebiet Nachhaltigkeit und können sich selbst neu positionieren.

Die Veranstaltung unterstreicht eine Linie, die an der Schule ohnehin schon vorherrscht. „So wird sicherlich allen klar vor Augen geführt, dass die Fragen der Nachhaltigkeit alle Menschen betrifft und das auf der ganzen Welt“, so Christian Efler. In einigen Unterrichtsfächern wird das Themenspektrum „Umwelt und Nachhaltigkeit“ direkt aufgegriffen, zum Beispiel in Geografie, Biologie und Gemeinschaftskunde. Dadurch ist ein Fundament für ein umweltbewusstes Denken an der Schule bereits gelegt.

Dass das Thema nachhaltiges Wirtschaften in unserer Gesellschaft langsam ankommt, zeigt sich allein daran, dass die beiden Projektleiterinnen Christina Donati und Anne-Kathrin Späth über 30 Experten von außen an das Bönnigheimer Gymnasium geholt haben. Da ist zum Beispiel Jonas Schelbert von der Non-Profit Organisation „Kate Umwelt & Entwicklung“ aus Stuttgart. Er betreut kleine und mittelständige Unternehmen zum Thema und macht sich stark in der Bildungsarbeit. Im Schulhof erzählt er, umringt von Schülern über sein Engagement als Umweltschützer in Mittelamerika, wo er sich stark gemacht hat für Land- und Meeresverschmutzung durch Plastikmüll. Anika Maier von „Geco Garden“ geht der Frage nach, wie wir wohl in Zukunft unsere Lebensmittel produzieren und Heinrich Blasenbrei-Wurz vom BUND befasst sich mit dem Überschreiten der Grenzen der Nachhaltigkeit mit Blick auf Energie, Mobilität und Klima. „Reparieren statt

Wegwerfen“ ist ein Thema und es gibt einen „nachhaltigen Stadtrundgang mit Anna Deckert von der Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg. Schlagwörter wie „Fairtrade-School“ fallen und werden näher beleuchtet. Fairem Handel mit Helga Gumpert von den Stuttgarter Weltläden kommt eine neue Bedeutung zu.

Der Bönnigheimer Heimatforscher Kurt Sartorius beteiligt sich mit einem Workshop, der Jugendliche damit vertraut macht, wie die Oma früher nachhaltig gewirtschaftet hat, obwohl sie das Wort vielleicht noch nicht einmal kannte. Er spricht über nachhaltige Vorratshaltung, die früher lebensnotwendig war.

Auch aus den Reihen des Gymnasiums finden sich Referenten wie Marian Kandziora, der dem Gedanken nachgeht, wie man Plastikmüll im Alltag vermeiden kann. Spannend wird es im „Escape-Room“. Darin geht es darum, aus dem Kreislauf Klimawandel und Umweltzerstörung auszubrechen. Christiane Illus, Modedesignerin aus Mannheim, stellt ökologische Mode vor, die aus dem Mode-Wegwerfzyklus aussteigt und zum schonenden Umgang mit den Ressourcen anregt. Kinderarbeit, wie so oft in der Modebranche, ist hier kein Thema. Chemische Pestizide und Farbstoffe werden vermieden.

Die Theater AG steigt mit einer entsprechenden Performance auf dem Schulhof ein. „Wir haben heute Morgen die Reise eines T-Shirts durch Afrika nachvollzogen und dabei erlebt, wie wichtig nachhaltiges Produzieren vor Ort ist. Besonders eindrucksvoll fand ich auch den ,Escape-Room’, wo man Fragen auch zur CO 2 -Emmission und dem Ausstieg aus dem Teufelskreis gestellt bekam“, erzählt Dimos Krystallis, 17 Jahre.

Neele Schopf, 15 Jahre ging auf Tuchfühlung mit einer Schule in Nepal. „Wir überlegen uns, eine langfristige Beziehung mit der Schule anzuvisieren zum Beispiel in Form einer Brieffreundschaft oder einer Nepal-AG“, erzählt sie. Michelle Bural, 17 Jahre aus Kirchheim, erzählt vom „Change-Maker“. „Es ist wichtig, dass auch eine Schule schon helfen kann“, bringt sie Grundüberlegungen auf den Tisch. Der Thementag zum nachhaltigen Wirtschaften intensiviert eine Grundhaltung an der Schule. „Ich finde das super. Wir wollen schließlich eine Zukunft haben und nicht tatenlos zusehen, wie unser Planet heruntergewirtschaftet wird“, so Neele Schopf.