Haushalt Schulden pro Kopf sinken um 85 Euro

Löchgau / Uwe Deecke

Schwierige Monate hat Löchgaus Kämmerer Marc Löffler hinter sich, doch die Zahlen können sich sehen lassen. Mit der Jahresrechnung 2017 sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt auf nur 85 Euro.

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht erstmals eine Schlussbilanz zu erstellen, war für das kleine Team um Löffler eine Herkulesaufgabe. Nun stehen unterm Strich rund 57 Millionen Euro, die an Vermögen zusammen kommen. 41 Millionen Euro errechnete Löffler an Sachvermögen, in erster Linie natürlich bebaute und unbebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen als größte Brocken. Die Erträge machen 13,5 Millionen Euro aus, 1,6 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Ein Plus von 650 000 Euro gab es bei den Gewerbesteuern, 300 000 Euro mehr verbucht die Kommune beim Anteil an der Einkommensteuer. Auch die Zuweisungen vom Land haben sich um 300 000 Euro erhöht. Im Finanzhaushalt ergab sich ein Plus von 3 Millionen Euro, was das Finanzvermögen auf 17,1 Millionen Euro ansteigen lässt, davon 11 Millionen Euro an liquiden Mitteln.

Wohnungsnot

Eine „guter Liquiditätsstand, den wir in der Höhe auch nicht erwartet haben“, bewerte Löffler das Ergebnis. Thomas Makowiec von der SPD-Fraktion fand lobende Worte für den Kraftakt der Kämmerei bei der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht. Er sah die Gemeinde bei den überaus positiven Zahlen aber auch in der Pflicht, der Wohnungsnot entgegen zu wirken. „Es gab eine Absichtserklärung, doch damit ist nichts getan“, so der Rat. Die Kommune könne sich günstige Wohnungen leisten, dann sie habe das Geld. „Zuversichtlich, dass es nicht beim Appell bleiben wird“, zeigte sich Bürgermeister Robert Feil. Man werde das Thema in absehbarer Zeit ins Gremium einbringen, so der Rathauschef.