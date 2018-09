Sanierung Schlossstraße ab Montag gesperrt

Freudental / Uwe Deecke

Für rund 170 000 Euro soll endlich die Brücke der Schlossstraße beim Freudentaler Kleeblattheim saniert werden, die seit Langem bepflanzt ist. Das ursprünglich angelegte Grünbeet, in das Wasser eindringe und so das Bauwerk beschädigt hat, soll entfernt werden. Auch der Fußgängerweg ist in Mitleidenschaft gezogen und wird neu aufgebaut.

Schon im Dezember 2017 war die Sanierung der kleinen Steinbach-Brücke kurz vor der Vergabe. Dass man mit der Sanierung noch wartete, hat seinen Grund: In diesem Jahr wurde ein neues Sanierungsprogramm für Brücken im Land aufgelegt, von dem die Kommune profitiert. 90 000 Euro kommen so aus Landesmitteln.

Die Baufirma erhielt dabei das Angebot aufrecht und es ist mit keinen weiteren Kostensteigerungen zu rechnen, heißt es aus dem Rathaus.

Im Zuge der Baumaßnahme könnten auch gleich neue Stellplätze am Kleeblattheim geschaffen werden. Ob diese dann realisiert werden, müsse man sehen, so Bürgermeister Alexander Fleig auf Anfrage der BZ. Während der Bauzeit werde es für Fußgänger und Radfahrer immer eine Möglichkeit der Überquerung der Brücke geben, so Fleig.

Es sind einige Einschränkungen zu erwarten während dieser Zeit. Die Zufahrt zum Rathaus, Schloss und Kleeblattheim sowie zu allen privaten Gebäuden ist dann nur von der Pforzheimer Straße aus möglich, ab der Einmündung Seestraße/Kleeblattheim ist gesperrt.

Auf Grund der Sperrung der Ortsdurchfahrt werden auch die Omnibusse hier nicht verkehren. Sie wenden stattdessen im Gewerbegebiet „Beuchaer Straße“, die Haltestelle „Besigheimer Straße“ wird in dieser Zeit von der Buslinie 568 nicht angefahren. Stattdessen wurde die Ersatz-Bushaltestelle „Post“ eingerichtet, an der die Busse in Richtung Bietigheim, Löchgau und Besigheim abfahren.