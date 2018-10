Engagement Schäfer wird neuer Beauftragter des Volksbundes

Bönnigheim / bz

Die Stadt Bönnigheim hat Gregor Schäfer als neuen Ortsbeauftragten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bestellt. Er ist seit über 15 Jahren Mitglied im Volksbund, besuchte mehrere Kriegsgräberstätten und war bei Pflegeeinsätzen aktiv. Bürgermeister Albrecht Dautel und Thomas Faul, Geschäftsführer des Bezirksverbandes Nordwürttemberg des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge betonten bei der Bestellung des neuen Ortsbeauftragten im Bönnigheimer Rathaus die Arbeit des Volksbundes, teilt die Stadt mit.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sieht sich als eine der ältesten Bürgerinitiativen in Deutschland. Als humanitäre Organisation widmet sich der Volksbund seit 1954 im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Mit dieser Arbeit werde ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des Friedens in Mitteleuropa geleistet, so der Volksbund. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse von Krieg und Gewaltherrschaft wird jedes Jahr, vor allem bei den Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag, erinnert.

2,7 Millionen Kriegstote

Aktuell befinden sich auf 833 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten etwa 2,7 Millionen Kriegstote in der Obhut des Volksbundes. Seit der Wende wurden, mit Schwerpunkt in Osteuropa, über 900 000 Kriegstote umgebettet. Jährlich kommen immer noch über 25 000 dazu, so der Volksbund

Darüber hinaus sei der Volksbund in der Jugend- und Schularbeit engagiert, veranstalte Informationsveranstaltungen zum Thema Testament – Übergabe – Vorsorge und biete seinen Förderern auch die Möglichkeit sich in einer Gemeinschaftsgrabstätte in Berlin beisetzen zu lassen, um so die Option einer Grabpflege mangels Angehöriger sicher zu stellen. Der Volksbund finanziert sich zu circa 70 Prozent selbst, vor allem aus Beiträgen, Spenden und den jährlichen Haus- und Straßensammlungen. Den Rest decken öffentliche Mittel des Bundes und der Länder.