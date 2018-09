Freudental Sanierung muss noch warten

Uwe Deecke

Viel zu hoch. Diese Feststellung stellten mehrere Gemeinderäte, als es am Mittwoch im Freudentaler Gemeinderat um die Sanierung des Bürgerhauses Alte Kelter ging. Sowohl die Innensanierung als auch die Sanierung der Fassade des Bürgerhauses sind ihnen zu teuer.

Beispiel Fassadensanierung: 30 000 Euro für das Verputzen eines Teils einer alten Mauer, so das Angebot, war dem Gremium dann doch zu viel. Die alte Mauer war sichtbar geworden, nachdem das angebaute Nachbargebäude in der Kirchstraße abgerissen worden war (die BZ berichtete). Hier soll ein freistehendes Gebäude neu gebaut werden, doch wohl erst im nächsten Jahr, wie Bürgermeister Alexander Fleig am Mittwoch berichtete. Dass für das Mauerstück Kosten in dieser Höhe entstehen, wunderte beispielsweise Gemeinderat Steffen Grob von der Bürgergruppe. Das ganze Haus zu verputzen, würde dann wohl 200 000 Euro kosten, argumentierte er und lehnte das Angebot ab.

Keine Einsturzgefahr

Was die Kosten in die Höhe treibt, erklärte Architekt Klaus Eggler im Gremium. Die Wand sei desolat und habe Risse, das Gebäude sei aber an sich durch die Stahlbetondecke sicher und nicht einsturzgefährdet. Ob man hier Sicherungsmaßnahmen über den Winter brauche, wollte Helmut Schrenk von der Bürgergruppe wissen? Es reiche, die Fassade mit Planen abzudecken, um weiteren Schäden durch Feuchtigkeit vorzubeugen, erklärte der Planer. Besser erst dann die Wand zu verputzen, wenn das Haus nebenan gebaut ist, riet Reiner Kurzenberger von der CDU-Fraktion und fand damit auch die Zustimmung der Verwaltung.

Die Maßnahmen im Innenbereich summieren sich nach der Kostenschätzung auf mehr als 140 000 Euro und greifen ineinander. Daher sei es auch nicht möglich, nur eine Akustikdecke zu installieren, ohne die Lüftung und Beleuchtung anzugehen. Gefördert wird dieser Bereich mit rund 37 000 Euro aus Mitteln vom Land. „Für mich ist klar, dass wir es mit dieser geringen Förderung in dem Umfang nicht machen“, sagte Bürgermeister Alexander Fleig. Man könne höchstens nachverhandeln und versuchen den Antrag aufzustocken.

Die Innensanierung einfach im Haushalt einzuplanen, schlug Reiner Kurzenberger vor. So könne man die Maßnahmen 2020 oder 2021 im Haushalt verankern und geordnet angehen. Auch Helmut Schrenk von der Bürgergruppe plädierte dafür, besser abzuwarten und die Sanierung zurückzustellen.

So rückte auch Fleig vom Beschlussvorschlag zur Innensanierung ab und schlug im neu formulierten Vorschlag vor, für die Komplettmaßnahme einen neuerlichen Antrag zu stellen. Falls die Mittel bewilligt werden, sollte man im Gremium neu diskutieren. Für die Fassadensanierung blieb es beim Vorschlag neue Angebote einzuholen, in denen man sich akzeptable Preise erhofft. Der Beschlussvorschlag wurde bei einer Gegenstimme angenommen.