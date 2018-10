Komödie Saisonbeginn mit den Tratschweibern

Löchgau / knz

An diesem Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, startet der Löchgauer Theaterverein Fleckabutzer in die neue Spielzeit. Das Ensemble mit Simone Körbl, Heike Hoffmann, Tanja Bertsch, Yvonne Romdhane, Lara Bertsch, Miriam Siegel, Wolfgang Leder, Bendix Blümel und Heinz Kienle präsentiert auf der Bühne in der Löchgauer Gemeindehalle den schwäbischen Dreiakter „Tratschweiber“. Die engagierten Akteure beweisen unter der Regie von Heinz Kienle dabei nicht nur ihre Spiellust und bieten so manches lustige Wortgefecht, auch die Kulisse ist für diese Inszenierung etwa ganz besonderes und besticht durch viele liebenswerte Details.

Zum Inhalt: Es „menschelt“ ganz eindeutig auf dem kleinen Dorfplatz. Die zwei Tratschweiber Berta Naseweis und Mechthild Metzger verstehen sich blendend, vor allem weil ihnen im ganzen „Flecka nix naus goht“. Der „schwule“ Friseur kämpft mit allen Mitteln um seine Existenz und Max, der unterdrückte Ehemann von Mechthild ums Überleben. Ein Lotto-Gewinn bringt reichlich Unruhe ins Dorfleben. Magda, die die zwei Tratschen gerne ärgert und ein Auge auf Karl geworfen hat, tut ihr Übriges dazu. Als der alleinlebende Karl dann auch noch Damenbesuch bekommt, kennt der Dorftratsch keine Grenzen mehr.

Info Auch in diesem Jahr unterstützen die Fleckabutzer die BZ-Aktion Menschen und Not. Am 28., 29. und 30. November gestalten sie die BZ-Theaterabende in der Bietigheimer Kelter.