Freudental Rückblick auf Ausnahmejahr

Freudental / Uwe Deecke

Der siebte Freudentaler Bürgerempfang fand aus besonderem Anlass im Pädagogisch-Kulturellen Centrum (PKC) statt. Und die Teilnehmer waren diesmal jünger als sonst. Viele junge Volleyballer des erfolgreichen Volleyballclub Freudental füllten die Reihen, und das aus gutem Grund: Die U 15 Mädchen hatte sich gegen alle großen Städte durchgesetzt und wurden im Beachvolleyball Deutscher Meister. Dazu stellt der kleine Verein auch noch den württembergischen Hallen-Meister der U 15 Mädchen, und mit Zoe Welz schaffte eine Spielerin des Vereins sogar den Sprung in die Nationalmannschaft. „Jeder, der Sport selber gemacht hat, weiß was das für ein Gefühl ist“, kommentierte Bürgermeister Alexander Fleig diese Berufung. Zum Meisterausflug nach Hamburg wurde den Empfangsgästen ein selbst produzierter Film gezeigt, den Vorstand und „Presidente“ Andreas Büdenbender am Mikrofon erläuterte.

Da der Bürgerempfang diesmal im PKC stattfand, ermöglichte es auch den neuen Leiter Pädogogik und Kultur, Michael Volz, vorzustellen. Er ist seit rund drei Monaten hier und gespannt darauf, wie sich das PKC durch den kommenden Neubau an der Strombergstraße vergrößern wird.

Eine „Arbeitsheimat“ und eine prägende Station seines Lebens ist das PKC längst für Steffen Pross geworden, der am Abend die Bürgermedaille verliehen bekam. Der Journalist und Autor beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte Freudentals, das er damals als „Gegenmodell“ zu den geschändeten Friedhöfen kennenlernte. Freudental mit seiner jüdischen Vergangenheit habe sich zum Guten verändert, so Pross. „Es ist wichtig, dass man auch eine positive Identität daraus gewinnen kann“, sagte er in seiner Dankesrede. Ein Höhepunkt für ihn war auch das Nachfahren-Treffen, das im Oktober 2017 erstmals stattfand und mit dem Arbeitskreis „Erinnern und Gedenken“ organisiert worden war.

Alexander Fleig konnte auf ein ereignisreiches Jahr seit dem letzten Empfang zurückblicken. Einführung der Ganztagsschule, das erfolgreiche Nahwärmenetz, die Sanierung der Brücke und der Ausbau des Kindergartens Taubenstraße sind da zu nennen, aber auch Einzelveranstaltungen wie „Freudental lädt ein“, das am Schloss eine Fortsetzung finden soll. Geehrt wurden zudem viele Bürger, die sich in die Gemeinde einbrachten und ständig einbringen. Eine Urkunde bekam die junge Elisa Schenk, die bei „Jugend musiziert“ im Land den ersten Preis errang und den Bürgerempfang musikalisch bereicherte.

Neben den Volleyballern wurden auch zahlreiche andere Sportler geehrt: Gerold Siemer, der seit 30 Jahren die Pressearbeit des TC Freudental organisiert sowie Ulrich Lang, Vorsitzender des FV Freudental. Die Karateka sind bundesweit erfolgreich und belegten beachtliche Platzierungen. Theodor Brosi, Nico Murasch, Tamara Müller, Tabea Müller und Erik Wurzbach wurden am Abend ebenso geehrt wie Tennisspielerin Petra Dobusch und Leichtathlet Reinhard Michelchen. Die namentlich geehrten Volleyballerinnen waren Leonie Büdenbender, Emily Joos, Nadine Kummer, Annabel Schölkopf, Kim Prade und Zoe Welz, Marisa Grob und Philine Singer.

Ehrung für Blutspender

Der stellvertretende Bürgermeister Ulrich Greß übernahm die Ehrung der diesjährigen Blutspender: Für zehnmaliges Blutspenden wurden Ralph Kreiser, Angelika Leibbrand, Jonathan Lück, Dagmar Reichert, Ingo Saarmann und Alexander Fleig ausgezeichnet; für 25-maliges Blutspenden Christa Tilk und Anita Zerweck. Für 50-maliges Blutspenden bekamen Hans-Peter Backes und Hans Muik eine Ehrung sowie Renate Beck für 75-maliges Blutspenden.