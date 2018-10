Schwerpunkt Sportstätten Riesenaufwand für zwei Rentner

Die neuen Sportplätze in Löchgau. Nach zehn Jahren Vorbereitung und einer intensiven Bauphase war der Fußballverein Mitte des Jahres endlich am Ziel. © Foto: Helmut Pangerl

Michael Soltys

Freude und Euphorie waren in den Reihen des Fußballvereins Löchgau groß, als im Sommer dieses Jahres endlich die neuen Fußballplätze auf dem Vereinsgelände eingeweiht wurden. Zehn Jahre wurde das Projekt vorbereitet, zwischenzeitlich auf Eis gelegt und vor etwa drei Jahren mit Energie vorangetrieben. Und das vor allem von zwei Führungskräften des Vereins: dem Vorsitzenden Dieter Schuster und Teamleiter Werner Schlenker. In der Schlussphase, als Genehmigungen eingeholt werden mussten und die Gespräche mit der Gemeinde, den Ingenieuren, dem Landratsamt, den Bauleuten und den Naturschützern geführt wurden, da war das „ein Riesenaufwand“, sagt Werner Schlenker. „Die letzten zwei Jahre waren heftig“, bestätigt Dieter Schuster.

Notwendig war die Erweiterung schon länger, und das vor allem deshalb, weil der heute 800 Mitglieder zählende reine Fußballverein „vom eigenen Erfolg überrollt wurde“, sagte Schuster im Gespräch mit der BZ. Schon früh habe der Verein auf die Jugend gesetzt und damit für „großen Zulauf“ gesorgt. Heute spielen 23 Mannschaften unter dem Namen des FV Löchgau, darunter auch Mädchen- und Frauenteams. Die Trainingsmöglichkeiten waren eingeschränkt, zeitweise konnten die Engpässe nur durch die Kooperation mit dem Nachbarverein aus Freudental überwunden werden.

Obwohl sich die schwierige Situation schon lange abzeichnete, zog es der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde vor, zuerst den Trakt mit den Umkleidekabinen zu erweitern. Vor drei bis vier Jahren, so Schuster, als die Probleme mit dem Spielbetrieb immer offensichtlicher wurden, sei das Thema dann „massiv aufgegriffen“ worden. Es folgten „anstrengende und schwierige Gespräche“ mit der Kommune. Zuerst war, wie berichtet, ein Kunstrasenplatz im Gespräch. Die Kosten in Höhe von 650 000 Euro hätte die Gemeinde zwar getragen, erinnert sich Schlenker, doch dann wäre ein Teil der Fläche ungenutzt geblieben und unter dem Strich hätte der Verein weniger Spielfläche gehabt als zuvor.

Erst eine anonyme Spende in Höhe von 100 000 Euro machte es möglich, einen zusätzlichen Rasenplatz anzulegen. Doch dafür wiederum fehlte eine Fläche von 35 Meter Wald. Das brachte den Naturschutz ins Spiel und machte Gutachten und Ausgleichsmaßnahmen notwendig, um die Bäume fällen zu dürfen. Wieder mussten die Finanzierungen geändert werden. Die Gemeinde Löchgau sagte einen Zuschuss von 750 000 Euro zu. Beim württembergischen Landessportbund wurden Zuschussanträge gestellt, die auch „spontan bewilligt“ wurden, wie sich Schlenker erinnert.

Und dann begann die heiße Phase, die Schuster und Schlenker wohl nicht bewältigt hätten, wenn sie nicht beide gerade erst in den Ruhestand gegangen wären, wie sie betonen. Schuster (66) übernahm den bautechnischen Teil der Arbeiten, stimmte sich mit den Ingenieuren ab und hatte ein Auge auf die Baustelle. Im Laufe der Jahrzehnte habe er im Verein schon etliche Erfahrungen im Sportplatzbau gesammelt, sagte er.

Schlenker (67), viele Jahre in der öffentlichen Verwaltung tätig, übernahm den Schriftverkehr, stellte die Anträge und holte Genehmigungen ein. „Das war schon eine außergewöhnliche Konstellation“, sagte Schuster. Der Verein war Bauherr für beide Sportplätze. „Du musst da hinterher sein, dass alles ordentlich über die Bühne geht“, sagte Schuster. Insgesamt leisteten die Mitglieder des Vereins 780 freiwillige Arbeitsstunden. Und auch die Gemeinde hatte ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen, die berücksichtigt werden mussten. Alles wickelte das Duo in seiner Freizeit ab. „Wenn wir noch im Berufsleben gewesen wären, wäre das nicht möglich gewesen“, sagte Schlenker.

Umso zufriedener sind beide jetzt mit dem Ergebnis. „Wir haben jetzt ausreichende Kapazitäten und können Trainern und Mannschaften gerecht werden“, stellt Schuster fest. Was nicht heißt, dass nicht gleich neue Begehrlichkeiten aufkommen. Denn die alten Plätze unterhalb der neuen Anlage sind in die Jahre gekommen, sagt Schlenker. „Da gehört ein neuer Belag drauf“, stellt er fest. Die Unterhaltung allerdings ist Sache der Gemeinde, aber an deren Tür will die Führungsspitze nicht jetzt schon wieder anklopfen.