Löchgau Regen löscht das Drachenfeuer

Susanne Yvette Walter

Mit ganz viel Elan zogen Kinder am unsichtbaren Schnürchen ihrer Eltern und schleppten sie am Wochenende auf das Sportfluggelände nach Löchgau. Vor allem am Samstag brachten sie ihre Drachen mit auf das abgesteckte Gelände. Doch Petrus war dagegen. Er schickte am Samstag keinen Wind und dafür am Sonntag Dauerregen.

Spätestens jetzt, beim zweiten Drachenfest auf dem Löchgauer Sportfluggelände, dürfte den Veranstaltern von der LSG Bietigheim-Lauffen-Löchgau klar geworden sein, dass ihre Idee entscheidend vom Wetter abhängt. Dabei schien alles perfekt vorbereitet. Für die Verpflegung der Besucher und der Teilnehmer auf dem Sportgelände wurden Stände aufgebaut. Ein Kinderkarussell gav schon den Kleinsten das Gefühl, hoch hinaus zu können, und beim Pfeile werfen gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Der Wind fehlte

Zahlreiche professionelle Drachensteiger waren aus der Region angereist und darüber hinaus, um in Löchgau eine unvergessliche Drachenshow am Himmel zu zeigen. Einer brachte einen Drachen mit, der aussieht wie eine überdimensionale Schneeflocke. Reinhold Kling aus Biberach an der Riss hatte sogar einen Gecko-Drachen dabei. Der ist 28 Meter lang und braucht natürlich keine Stangen mehr, die ihn noch schwerer machen als er ohnehin schon ist.

Doch die Hauptperson fehlte am Samstag: der Wind. Zum Glück hatt einige Besucher so leichte Drachen dabei, dass sie sogar bei einem Luftzug am Himmel Loopings drehten. Sonst wäre eher eine Wüste als ein Meer aus Drachen am Himmel über Löchgau zu sehen gewesen.

Reiner Barth, der Vorsitzende der LSG, und seine Mannschaft wollten eigentlich statt des jährlichen Flugsporttages auf das Drachenfest umsteigen. Schon beim ersten Anlauf hatten die Profikünstler wegen des Windmangels kaum eine Chance. Noch schlimmer war es an diesem Drachenfest-Wochenende, wo es am Sonntag nur noch um den Regen ging. Da zog es kaum mehr jemand auf das Festgelände.

Die Drachenflieger nahmen es gelassen. Geld bekommen sie für ihre Flugkünste nirgends, obwohl sie zum Teil seit August von Flugsportfest zu Flugsportfest ziehen. „Dafür stimmt die Bewirtung in Löchgau“, lobte Reinhold Kling, einer der Flugkünstler.

Seinen Riesengecko ließ Kling schon am Samstag zusammengerollt. „Fehlender Wind und nasses Gras. Das gibt Stockflecken, die kriege ich nie mehr aus dem Stoff“, weiss er aus Erfahrung. Und ein fleckiger Drachen, den will keiner mehr sehen. Seine nicht gerade kostengünstigen Riesendrachen sollen schließlich noch oft Attraktion von Flugsportfesten sein. „Der Gecco und andere Riesendrachen, die kommen alle aus Neuseeland von Peter Lynn“,erzählt er. Nur ganz wenige nähten ihren Drachen heute noch selbst.

Am Samstag kamen viele Familien mit Drachen auf den Platz. „Eine Windstärke von zwei oder drei genügt, um einen kleinen Drachen steigen zulassen“, sagt Drachenprofi Reinhold Kling, der mit einem kleinen Lieferwagen angereist war, bewaffnet mit Schnüren, Schnurrollen und sämtlichem Equipment für das Drachenhobby. Doch selbst Windstärke drei war nicht gegeben. Die kleine Julia aus Erligheim weinte schon fast und nahm ihrer Mutter die Leine aus der Hand. Blätter hingen wie regungslos am Baum.

Profis wie Reinhold Kling erleben das öfter. Für ihn uns seine Kollegen ist die Teilnahme an einem Flugfest trotzdem eine Selbstverständlichkeit. „Im Allgäu oder in Oberschwaben, da wo wir herkommen, sieht es nicht ganz so flau aus mit dem Wind“, erzählt er. Deshalb hatten Kling und seine Kollegen dort auch bessere Möglichkeiten zu üben als Kinder und Jugendliche hier in der Region.