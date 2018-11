Erschließung Rat will realistischen Zeitplan

Bönnigheim / Uwe Deecke

Der Zeitplan für die kommende Erschließung des Schlossfeld II liegt nun vor. Im Gemeinderat hofft man zudem auf Tempo 30 im Wohngebiet.

Der Bebauungsplan „Schlossfeld II Süd“ ist längst rechtskräftig und schließt nach Süden an die bestehende Bebauung des Schlossfelds an. Bürgermeister Albrecht Dautel stellte in der Gemeinderatssitzung am Freitagabend den weiteren Ablauf in groben Zügen vor und betonte die Wichtigkeit, das Vorgehen mit der laufenden Rebflurbereinigung am Hohensteiner Berg zu koordinieren. Dort wird dann über die Wassertreppe das Regenwasser aus dem Wohngebiet abgeleitet, im Süden geschieht das über den Hofener Teich. Man sei zuversichtlich, dass im Mai 2020 mit der Bebauung begonnen werden könne.

Der Sachstandsbericht beschrieb bis dahin den kommenden Ablauf. Im Dezember werde die Entwurfsplanung für Straßenbau, Entwässerung und Wärmeversorgung im technischen Ausschuss vorgestellt. Gerechnet werde mit einer Genehmigung dann nach drei Monaten, parallel dazu werde die Ausführungsplanung erstellt und die Ausschreibung vorbereitet, ein Erschließungsträger werde nicht beauftragt.

Mit der Vergabe nach den Ausschreibungen rechnet die Verwaltung im Juli 2019, Baubeginn für die Erschließungsarbeiten soll dann noch vor den Sommerferien sein. Warten muss anschließend auf die Arbeiten der Hohensteiner Flurbereinigung, bei der Herbst nächsten Jahres begonnen werden soll. Danach wäre eine Regenwasserableitung nach Osten über die Weinbergstaffel möglich.

Kinderbetreuung berücksichtigt

„Es wird endlich Zeit, dass wir den Terminplan kriegen“, zeigte sich UWG-Rat Hans-Martin Jäger erleichtert. Er legte Wert darauf, dass die genannten Termine des Fachbereichs Bauen und Planen dann auch tatsächlich eingehalten werden. Es sei ein realistischer und belastbarer Zeitplan, der auch mit der kommenden Kinderbetreuung im Schlossfeld in Einklang sei, so Dautel. Je mehr man baue, desto mehr Kinderbetreuung brauche man, ergänzte Markus Stahl von der UWG-Fraktion, der auch die kritische Verkehrssituation auf dem Schlossfeld ansprach. „Es geht nicht, dass man in der Schlossbergallee 50 Stundenkilometer zulässt“, so der Rat, „man hört jeden Tag, dass es zu kritischen Situationen kommt“.

Dies beschäftigt auch den Rathauschef. Nach dem neuer Erlass zu Tempo 30 agiere das Landratsamt noch zögerlich, die Ausgangslage habe sich aber durch ihn nicht verschlechtert. „Durchgängig Tempo 30 macht auch Sinn“, so Dautel zur Geschwindigkeit im Schlossfeld.