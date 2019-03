Sammlung Zander Premiere in Schloss Bönnigheim

Bönnigheim / Uwe Deecke

Dass sich die Sammlung Zander im Bönnigheimer Schloss einmal dem Thema Wein öffnen würde, war in der Weinstadt eigentlich überfällig. Und das Interesse war auch da: 20 Teilnehmer nahmen an der Führung von Cynthia Thumm durch die Sammlung teil. Zwischendurch gab es selbst produzierte Weine von Tobias Schifferer, der seit 2015 eigene Sorten ausbaut sowie verschiedene Heumilch-Käsesorten von Rick Schneider, der in Freudental seit 2016 als „Käseschneider“ selbstständig ist.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie man eine Führung einmal anders angehen kann“, sagte Museumsdirektorin Thumm. „Wein hat mit der Natur und der Gegend zu tun und ist authentisch“, erklärte die Leiterin, die sich für ihre Führung auch Werke mit Bezug zur Natur ausgesucht hatte. Kennengelernt haben sich Thumm, Schifferer und Schneider bereits beim letzten Weinfestival, wo sich die weitere Zusammenarbeit ergab.

Normalerweise beginnen die Führungen um 14 Uhr, am Sonntag ging es um 15 Uhr erst los, um dem Thema gerechter zu werden. Vom Winzersekt bis zum trockenen Spätburgunder reichte die Palette des Bönnigheimer Jungwinzers, der in Weinsberg gelernt hat und schon eine Zeit in Südafrika verbracht hat. Dort habe man weniger mit den Wetterkapriolen zu kämpfen, ist eine der Erfahrungen, die er mitgebracht hat. Heute baut er auf rund 1,5 Hektar Riesling, Lemberger und Spätburgunder an, die nicht an die Genossenschaft gehen sondern mit denen er selbst arbeitet. Rick Schneider legt Wert auf Handwerkskunst und auf Käseproduzenten, die naturnah produzieren: Gras im Sommer und Heu im Winter bekommen die Tiere, auf Kraftfutter wird ganz verzichtet.

Nach einem Winzersekt erklärte Thumm die Entstehung des Stadionschen Schlosses, die Rolle von Sophie La Roche, wie es zur Sammlung Zander kam und wie sie sich hier etablierte. Dann ging es für die 20 Teilnehmer in den Raum des Schlosses mit naturnahen Bildern von Henri Rousseau. In den Parks von Paris etwa brachte der Autodidakt Landschaften auf die Leinwand. Die Kunst schaute er sich in Pariser Museen ab, wo er einen Kopistenausweis besaß und sich die Techniken der Akademiker aneignete. Entstanden sind durch den Naiven Maler Werke, die heute auch international Beachtung finden.