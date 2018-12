Freudental Penny-Markt kommt nach Freudental

Freudental / Uwe Deecke

Freudental bekommt seinen lang ersehnten Lebensmittelmarkt. Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans soll am südlichen Ortsrand auch das Wohngebiet „Alleenfeld“ erweitert werden.

Die Nachricht der letzten Sitzung des Gemeinderats kam spät und unter dem Punkt „Anfragen und Verschiedenes“. Doch sie wird viele Freudentaler aufatmen lassen, die sich seit Jahren einen Discounter im Ort gewünscht hatten, der sich bislang nie finden ließ. Bürgermeister Alexander Fleig erklärte, man plane bei der kommenden Fortschreibung des Flächennutzungsplans ein Wohnbaugebiet im erweiterten Alleenfeld sowie die Bebauung des bestehenden Sondergebiets „Lebensmittelmarkt“. Mit der Bernd Hasenhündl GmbH habe man einen Investor für gefunden, der den Bau übernimmt und das Gebäude an Penny verpachtet.

Geplant ist ein Markt mit maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche am südlichen Ortsrand, wo die Bebauung momentan noch endet. Dahinter soll sich auch das neue Wohngebiet anschließen, für das bereits alle Grundstücke erworben werden konnten. Auch einen weiteren Supermarktbetreiber hätte man gewinnen können, doch dieser habe unter 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht anfangen wollen. So sei die Wahl auf Penny gefallen, in dem auch ein Bäcker untergebracht sein werde.

Lange Diskussionen

„Wir diskutieren das schon länger hinter verschlossenen Türen“, erklärte Fleig auf der Sitzung, „nun ist es Zeit, dass es bekannt gemacht wird.“ Der Markt könne die Wünsche nach einer wohnortnahen Versorgung erfüllen. Bislang gibt es in Freudental keinen Discounter, und die Bürger sind auf die Märkte in den umliegenden Orten angewiesen, was vor allem für ältere Bürger zum Problem wird.

Man habe für das gesamte Gebiet bereits 4,2 Hektar an Grundstücken erwerben können, erklärt Fleig auf Anfrage der BZ. Mit der Landsiedlung Baden-Württemberg als weiterem Grundstückseigentümer habe man einen Partner zur Realisierung gefunden, ohne den man das Ganze nicht hätte stemmen können. Die Flächen teilen sich auf in 2,5 bis 2,7 Hektar Wohnbaufläche und 1,5 Hektar Sondergebiet und seien bereits abgestimmt mit dem Regierungspräsidium. Mehr an Wohnbaufläche gebe der Regionalplan für Freudental leider nicht her, so Fleig.

Die Landsiedlung werde dabei auch als Erschließungsträger arbeiten und es gebe bereits einen städtebaulichen Entwurf. „Öffentliche Stellplätze sind uns sehr wichtig, und auch eine Eingrünung in die bestehende Landschaft“. Geplant sind 40 bis 45 Bauplätze mit rund 60 Wohneinheiten, für die es in Freudental eine hohe Nachfrage gibt. 60 Prozent der Wohnbaufläche ist dabei im Besitz der Gemeinde, 40 Prozent gehören der Landsiedlung Baden-Württemberg. Wie dann bebaut wird, ist noch offen und muss diskutiert werden. „Die Vorgabe aus Stuttgart ist 55 Einwohner pro Hektar, wir werden schauen wie wir das hinbekommen“, erklärt Fleig, der sich lang um eine Ansiedlung eines Discounters bemüht hatte. Ohne die Wohnbauerweiterung im Flächennutzungsplan wäre es aber nicht gegangen, blickt er zurück.

Der Gemeinderat wird sich im neuen Jahr intensiv mit dem Thema beschäftigen, für das noch einige Vorarbeiten zu leisten sind. So ist die Wohnbaufläche in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans aufzunehmen, und es muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der dann das übliche Verfahren durchläuft. Dabei ist Fleig zuversichtlich, dass dann im Jahr 2020 ein Spatenstich für den neuen Lebensmittelmarkt erfolgen kann. „Der Gemeinderat und die Verwaltung freuen sich über die positive Entwicklung für die Gemeinde Freudental“, so Fleig zur Verbesserung der Nahversorgung im Ort.