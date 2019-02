Gottesdienst Hautnah Offenes Gespräch auf dem „Bänkle“

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Sogar oben auf der kleinen Empore in der Hofener Ottilienkirche ist kein Platz mehr, wenn Pfarrer Martin Burger zum „Gottesdienst Hautnah“ einlädt, noch dazu, wenn eine bekannte Unternehmerpersönlichkeit wie Thomas Fritz mit ihm am Sonntagabend den Platz auf dem Bänkle teilt.

Passend zum Besuch von Thomas Fritz, Chef von Ensinger-Mineral-Heilquellen, stimmte Pfarrer Burger zusammen mit der Gemeinde das Lied „Leben aus der Quelle“ an, bevor der prominente Unternehmer über seine spezielle Lebenssituation sprach. Trotz seines Unternehmerdaseins fühlt sich Fritz stark mit dem Christentum verbunden.

Immer wieder veranstaltet Burger in der Ottilienkirche Gottesdienste, bei denen es unter die Haut geht. Der Pfarrer und sein Gesprächspartner kennen sich seit Jahrzehnten. Allerdings kreuzen sich ihre Wege nur alle paar Jahre. Die Basis für ein trauliches Gespräch im Kirchenschiff mit rund 150 Zuhörern war dennoch gegeben. Zum „Gottesdienst Hautnah“ gehört dieser „Schwätz auf dem Bänkle“ immer dazu. Er ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser besonderen Andacht am Sonntagabend.

Zentrale Frage an Thomas Fritz: Wie übernimmt er als Christ Verantwortung für sein Unternehmen und die Gesellschaft? Das Unternehmen von Fritz ist fest in der Region verwurzelt und engagiert sich im Umweltschutz, in Kultur und im Sport. Burger: „Sie sind Unternehmer. Sie müssen eigentlich rein funktional an die Interessen ihres Unternehmens denken. Auf der anderen Seite sind Sie auch Christ. Wie machen Sie das?“

Fritz erzählt daraufhin aus seiner Biografie. Und zwar so ehrlich, wie es wohl kaum jemand erwartet hätte. Eigentlich wollte er Chirurg werden oder Chemiker, lässt er wissen, da er allerdings der einzige männliche Spross in einer vierfach verzweigten Familie war, blieb ihm wohl kaum etwas anderes übrig, als sich zu fügen und den Berufswunsch vom Chirurgen zu begraben.

Hilfestellung im Umgang mit diesem Spagat zwischen klassischem Unternehmertum und seiner eigentlichen Persönlichkeit fand er in seinem ehrenamtlichen Engagement in der Jungschar – wenn überhaupt, erzählt er. Andere Hilfen, wie man als Unternehmer und verantwortungsbewusster Mensch gleichzeitig zu schalten und zu walten hat, gab es für ihn nicht.

Pfarrer Burger erinnerte daran, wie Ensinger damals klein angefangen hat in Baden-Württemberg und nun 160 Mitarbeiter beschäftigt. Für Thomas Fritz galt von Anfang an „Learning by doing“. „Außerdem hält meine Frau mir den Rücken frei“, erzählte er offen, sonst könnte er seinem Steckenpferd als Kirchenmusiker und Chorleiter wohl kaum nachgehen.

Thema: Betriebsklima?

„Sie sind ein Christ, der ein Unternehmen leitet. Wie wirkt sich das aus?“, wollte Pfarrer Burger konkret wissen und sprach das Betriebsklima an. „Ich höre immer wieder, dass wir ein schlechtes Betriebsklima haben, aber ich glaube, das ist gejammert auf hohem Niveau“, sagte Thomas Fritz durchaus selbstbewusst. Auf seinem langen Weg zu einem christlichen Unternehmer habe er sicher viele Fehler zweimal gemacht, manche sogar dreimal, bekannte er ganz offen. Zum Beispiel sieht er es heute als extrem wichtig an, niemand an der falschen Stelle zu schonen und die Wahrheit klar auf den Tisch zu legen.

Schnell wurde aus Burgers Nachfrage deutlich, dass nachhaltiges Wirtschaften bei Ensinger wohl ein wichtiges Thema ist. 87 Prozent aller Fahrzeuge vom Gabelstapler über Pkw bis zu den Lkw werden mit erneuerbaren Energien betrieben. „Gerade als Mineralquellenbetreiber, weiß ich, wie wichtig saubere Ressourcen sind. Wir bekommen unser Wasser aus dem Grundwasser. Das war mal Regenwasser und dann kommt es in die Mineralquelle“, betonte er.