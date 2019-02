Bönnigheim Neues Funktionsgebäude steht zur Nutzung bereit

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Bereits im Juli 2010 startete die Bönnigheimer Stadtverwaltung eine erste Bedarfs- und Standortanalyse zum Thema Funktionsgebäude am Sportplatz. Bönnigheims Bürgermeister Albrecht Dautel sprach jetzt bei der Einweihung des Gebäudes über die einzelnen Etappen, die schließlich zum Ziel führten. Denn erst im November 2017 wurde die Sache konkret, als der Bönnigheimer Architekt Jürgen Carstens erklärte: „Das kann ich kostengünstiger.“ Und tatsächlich: Aus angedachten 0,9 Millionen Euro wurden 700 000 Euro, Dachbegrünung inklusive.

Heute verteilen sich auf 289 Quadratmetern ein Geräteraum, ein Technikraum, vier Umkleideräume mit Duschen und WCs, zwei Betreuerräume, ein barrierefreies WC und ein Sanitätsraum. Im Technikraum in der Mitte des Gebäudes sind sämtliche Hausanschlüsse, die Heizung mit Boiler, der Elektroverteilerschrank und zwei Wechselrichter für die Photovoltaikanlage untergebracht. Die beiden Umkleiden bieten Platz für jeweils rund 30 Schüler oder Sportler. Außerhalb sind nun 36 Fahrradständer montiert.

Beheizt wird das Gebäude mit Hilfe einer Gas-Brennwerttherme. „In den Duschräumen sind Entlüftungsanlagen über den abgehängten Decken montiert, die über Hygrostate gesteuert werden. So wird gewährleistet, dass die feuchte Luft aus dem Gebäude hinausgeblasen wird“, betont Carstens. Die Beleuchtung in den Toiletten besteht aus energiesparenden LED-Deckenleuchten. Präsenzmelder erfassen, anders als Bewegungsmelder, den gesamten Raum durch Ultraschallwellen.

Der Arbeitskreis Außensport, hinter dem die Schulen sowie der TSV stehen, begleitete die Maßnahme in mehreren Sitzungen. Und als im März 2018 die Baugenehmigung erteilt wurde, konnte der Bau endlich beginnen. In zehn Monaten Bauzeit entstand nun dieses komplett von Jürgen Carstens geplante Gebäude. Die Kosten von 700 000 Euro werden durch einen Zuwendungsbescheid vom Land Baden Württemberg aus dem kommunalen Sportförderprogramm um 50 000 Euro geschmälert. Dabei handelt es sich um eine Pauschale.

Insgesamt erstreckt sich das neue Funktionsgebäude auf einer Länge von 43 Metern. 6,70 Meter misst das Gebäude in der Breite. Im Westen ist das Dach drei Meter und im Osten 3,70 Meter hoch. Auch auf einen Dachüberstand hat Architekt Carstens geachtet, sodass man hier auch mal unterstehen kann, wenn plötzlich ein Regenschauer losbricht. „Das Gebäude ist in Massivbauweise erstellt. Als Fundament wurde eine 25 Zentimeter starke Stahlbetonplatte betoniert“, ließ er wissen. Die nördliche Dachhälfte an der Bachstraße ist mit wärmedämmenden Trapezblech-Sandwichplatten eingedeckt. Hier wurde eine 1,70 Quadratmeter große Photovoltaikanlaga oben drauf gebaut. Die südliche Dachhälfte hat einen klassischen Flachdachaufbau, Niederschlagswasser wird an der Westseite durch einen offenen Graben zum Mühlbach abgeleitet.