Bönnigheim Neuer Anlauf mit neuem Vorstand

Bönnigheim / Uwe Deecke

Bei der Hauptversammlung des Bönnigheimer Reit- und Fahrvereins ist der Vorstand am Freitag geschlossen zurückgetreten. Hintergrund waren Unstimmigkeiten mit der Arbeitsgruppe, die sich um den Umzug vom Schlossfeld ins neue Areal bei Hofen kümmern sollte. Das wurde in einem Gespräch der BZ mit Dr. Reiner Sartorius deutlich, dem bisherigen Vorsitzenden. Der Umzug wird wie berichtet Mitte nächsten Jahres nötig, wenn das städtische Gelände des Reitvereins an die Hohenstein Institute verkauft wird.

Sartorius begründete den Schritt damit, dass das Angebot, mit vier Leuten aus dem Ausschuss weiter zu arbeiten, abgelehnt worden war. Er sah keinen Weg, mit einer großen Gruppe aus 15 Mitgliedern eine Lösung zu finden. Gleichzeitig habe es einen Antrag auf Abwahl gegeben, dem man so zuvorgekommen sei.

Von den neun Posten des Vorstands wurden allerdings nur fünf besetzt. Die restlichen Kandidaten bekamen keine Mehrheit der 80 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, auch nicht Astrid Schwille, die Kandidatin für den Vorsitz. Zweite Vorsitzende ist nun Claudia Luz, die im engeren Kreis der Arbeitsgruppe mit dabei war.

Völlig überteuert?

Es habe Vorwürfe gegeben, dass bei dem Treffen im Januar eine völlig überteuerte Version präsentiert wurde, die für den Verein nicht machbar sei, erklärt Reiner Sartorius die Gründe für den Rücktritt. Damals wurde eine Reitanlage vorgestellt, die in der Vollausstattung für den Verein Kosten von 1,65 Millionen Euro und eine Kreditaufnahme von einer Million Euro bedeutet hätten.

Doch jetzt liegen günstigere Vorschläge vor. Man habe zwei Angebote von Hallenbauern sowie Angebote von Platzbauern eingeholt, erklärt die neue zweite Vorsitzende Claudia Luz. „Sie liegen zwischen 700 000 und 800 000 Euro für die gesamte Anlage, so wie sie geplant war“. Es gebe mehrere Variationen für die Reithalle, die auch nach ein oder zwei Seiten offen sein könne und in Fertigbauweise angeboten werde. Im Angebot sei auch der Stall mit 20 Pferdeboxen, der Reitplatz und die Dunganlage enthalten. Das Angebot beinhalte auch die Architektenkosten für die Planung, die man dafür benötige.

Unter diesen Umständen benötige man „einen deutlich kleineren Kredit“ für den Verein, der nun nach vorne schauen wolle. „Wir sehen die Anlage auch als Chance“, so die zweite Vorsitzende. Der Verein habe bei Hofen beste Bedingungen und könnte auch für neue Mitglieder aus Besigheim und Walheim interessant sein, so die 58-jährige Bietigheimerin, die seit 1980 dem Reit- und Fahrverein angehört.

Natürlich setze man dabei auch weiter auf die zugesagte Unterstützung der Hohenstein Institute sowie der Stadt, die auch den Rückbau und die Erschließung bei Hofen übernehme. Nun wolle man versuchen mit allen Seiten nochmals gute Gespräche zu führen. Wichtig sei, dass der Verein nachher nicht auf der Strecke bleibe. Eine ihre ersten Aufgabe ist das eintägige Turnier, das am 15. April auf dem Schlossfeld stattfindet.