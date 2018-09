Kulturfenster Neue Impulse für die Kulturarbeit aufnehmen

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Unter dem Motto „Kulturen Sie mit!“ hat der Verein Kulturfenster Bönnigheim am Donnerstagabend zu einem ersten Ideenaustausch in den Kulturkeller eingeladen. Am runden Tisch trafen kreative Geister aufeinander, die gemeinsam das kulturelle Angebot in Bönnigheim noch breiter machen wollen, als es schon ist.

Nicht nur für Kulturfenster-Vorsitzende Claudia Queißer war es ein aufregender Abend, wie sie sagte. Auch für die, die neu in die Interessengemeinschaft gefunden haben und für andere, die schon lange dem Kulturfenster die Treue halten wie Jürgen Frey war es eine besondere Begegnung mit Eigendynamik. Seit 17 Jahren ist der Verein, das Kulturfenster Bönnigheim, jetzt in der Stadt aktiv. „Wir machen rund zehn Veranstaltungen im Jahr. Dazu kommen zwei im Schloss. Da es meistens die selben sind, die das Programm hier zusammenbauen, denken wir selbst, dass es ein bisschen einseitig werden könnte oder dass wir vielleicht eingefahren sind, wenn immer nur die selben Kulturprogramme in der Stadt machen. Deshalb haben wir zu diesem Abend eingeladen“, erklärte Queißer.

Neue Ideen, die das Konzept des Kulturfensters erweitern könnten, sollten eine Plattform finden. Der Verein erhoffte sich von diesem ersten Abend neue Impulse und interessante Begegnungen sowie einen regen Gedankenaustausch. All das hat sich bewahrheitet, denn erste Anregungen kamen aus verschiedenen Richtungen. Die Impulsgeber wollen zunächst anonym bleiben. Konkret sollen, so Claudia Queißer, zwei Ideen aus der Runde beim nächsten Kulturtreff im Kulturkeller am 22. November ab 19 Uhr weiter entwickelt werden.

Kulturprojekt in der Stadt

Dabei geht es um ein Kunstprojekt für das nächste Stadtfest, das nicht im Keller stattfindet, sondern in der Stadt selbst mit verschiedenen Stationen. „Der Gedanke dahinter ist, Kultur auch nach außen zu tragen“, erklärte Queißer. Außerdem will der Verein wieder mehr Workshops verschiedener Art anbieten und zusätzlich Interessengemeinschaften gründen, wie zum Beispiel eine Foto-Arbeitsgemeinschaft oder eine Kunst-AG. „Gedacht ist an Arbeitsgemeinschaften, die sich regelmäßig treffen, austauschen und eventuell aus ihrer Begegnung gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen“, machte sie deutlich: „Wichtig wäre es dabei auch, neue Ehrenamtliche zu gewinnen.“