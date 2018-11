Saisonende Neue Attraktion: „Sägewerk“

Von Ifigenia Stogios

Als Eugen Fischer die heutige Altweibermühle mit einer Gartenwirtschaft am 7. Mai 1929 eröffnete, ahnte er noch nicht, dass er den Grundstein gelegt hatte für einen der beliebtesten Erlebnisparks Deutschlands mit mehr als 100 Attraktionen. Helmut Fischer, der heutige Inhaber, erinnert sich an alte Zeiten, als er neun Jahre alt war und mit dem Fahrrad heimfuhr: „Wenn nach der Schule die Mühle gelaufen ist, wusste ich, dass ich schnell Hausaufgaben machen muss, um meinen Eltern zu helfen.“ Er schenkte Getränke aus oder putzte. „Damals gab es ja keine Kehrmaschine“, sagt er und lächelt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Derzeit beschäftigt er je nach Saison zwischen 80 und 350 Personen. Helmut Fischer gehört mit seinem Bruder Roland Fischer zur dritten Generation des Familienunternehmens. „Die vierte Generation wächst gerade nach“, sagt er sichtlich zufrieden. Seine Arbeit macht er gern und ohne auf die Uhr zu schauen. „Mich stört es nicht, wenn ich auch sechs Tage in der Woche arbeite.“ Je mehr der Park wächst, desto größer sind die Anforderungen der Gäste. „Früher sind die Leute nur zum Tanzen gekommen und haben sich allein mit der Mühle zufrieden gegeben. Jetzt fragen sie schon im Frühjahr, was es nächstes Jahr Neues geben wird“, sagt er.

Trotz der hohen Ansprüche, lockt der Erlebnispark Menschenmassen. „Im Frühjahr waren die Besucherzahlen ausgesprochen gut. Im Hochsommer waren dann die Freibäder wegen der Hitze mehr gefragt“, sagt Fischer. Trotzdem gab es dieses Jahr 15 000 Besucher mehr als im Vorjahr. Diese kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. „Die Schweizer kommen gern zu uns, weil der Wechselkurs so günstig ist“, sagt er. Außer ihnen bestaunen den Erlebnispark Österreicher, Skandinavier und Franzosen. Der Anteil der ausländischen Gäste beträgt 20 Prozent. Viele nutzen die Übernachtungsmöglichkeiten. Sowohl die 20 Schäferwagen als auch die 28 Baumhäuser, die über das ganze Jahr geöffnet sind, sind gut besucht. 222 Betten stehen für Übernachtungsgäste zur Verfügung. Bis Jahresende sollen es insgesamt 41 500 Übernachtungen am Erlebnispark gewesen sein. Die Gäste, die sich nur tagsüber im Erlebnispark und Wildpark aufhalten, sind deutlich mehr: „Wir rechnen bis Ende des Jahres mit 765 000 Besuchern.“ Im Jahr zuvor waren es 750 000. 23 000 Jahrespässe wurden ausgestellt.

Neuer Wartebereich

Was dieses Jahr neu hinzukam, ist der Wartebereich der Flugattraktion „Höhenflug“. Der basiert auf der Geschichte des Schneiders in Ulm. Der komplette Themenbereich wurde 2018 fertiggestellt. Fischer hat eine Liebe zum Detail und überlässt nichts dem Zufall: „Wir haben die Ulmer Altstadt nachgebaut.“ Neben den zahlreichen Themenbereichen bietet der Erlebnispark viele Events. Besonders gut kamen die Pyro Games im August an und die Altweibernächte im Oktober. Letztere lockten 9000 Besucher. Noch bis einschließlich 4. November ist der Erlebnispark täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der letzte Saisontag endet mit der traditionellen Kürbisplünderung. Besucher dürfen ab 16 Uhr so viele Kürbisse kostenlos mit nach Hause mitnehmen, wie sie möchten.

Das 47 Hektar große Winterparadies, wo 40 Tierarten leben, macht jedoch keine Winterpause, bloß finden die Flugvorführungen und Fütterungsrunden nicht täglich, sondern an Wochenenden und in den Ferien statt. Weihnachtliches Programm wird an den Adventssonntagen 9. , 16. , und 23. Dezember bei der Tierweihnacht geboten. Seit 2016 bietet das Unternehmen Tagungsmöglichkeiten an. „Es kommen namhafte Firmen zu uns.“ Die neue Saison startet am 6. April 2019. Worauf sich Jung und Alt freuen können, ist ein Erlebnisspielplatz, eine Sägewelt mit 250 Spielelementen in neun Bereichen auf 1400 Quadratmetern. Die Abenteuerlustigen können dort Klettern, rutschen und planschen. Nächstes Jahr feiert der Freizeitpark sein 90-jähriges Bestehen. An drei Samstagen im August findet deswegen ein Festprogramm statt. Das, was Fischer am meisten beschäftigt, sagt er, ist die Zufriedenheit der Gäste: „Ich habe Spaß, wenn ich den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann.“