Leitungen Neuanschluss kostet 7400 Euro

Freudental / Uwe Deecke

Das Freudentaler Nahwärmenetz soll wachsen. Geplant ist auch die Jägerstraße, Kirchstraße, Seestraße und die weitere Strombergstraße an die Versorgung anzuschließen.

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Bürgermeister Alexander Fleig klar, dass der Ausbau erst im Jahr 2020 geschehen soll, in der Jägerstraße aber schon im nächsten Jahr. Sie soll vorgezogen werden, nachdem die Netze BW angekündigt hat, hier die bereits geplanten Leitungsarbeiten durchzuführen, was eine Verlegung der Nahwärmerohre einfacher und kostengünstiger machen würde. Aktuell ist die Gemeinde dabei mit den Beteiligten Gespräche zu führen. Am 11. Dezember wird es zu den genannten Straßen noch eine Informationsveranstaltung im Rathaus geben.

1400 Euro Zuschlag

Die Neuanschlüsse sollen in diesen Straßen aber teurer als bisher werden, wie die Vorlage zum Tagesordnungspunkt zeigt. Statt 5500 Euro netto wird ein Neuanschluss nun 7400 Euro kosten. Wer mehr als 50 Kilowatt verbraucht, muss nun mit 1400 Euro netto Zuschlag rechnen, zuvor waren dies 1000 Euro. Es können anders als bisher nur noch Anschlüsse hergestellt werden, die sofort auch Wärme abnehmen.

Anders wird es bei den Eigentümern in der Jägerstraße laufen, die bereits in die Verhandlungen bei der ersten Phase der Nahwärmeversorgung eingebunden waren. Hier geht die Kommune von drei bis vier Häusern aus, die im nächsten Jahr angeschlossen werden. Sie sollen noch zu den alten Konditionen die Hausanschlüsse erhalten. Die Gemeinde rechnet hier mit eigenen Investitionskosten in Höhe von rund 125 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte bei einer Enthaltung für den Ausbau die der Jägerstraße sowie die neuen Kostenbeiträge.