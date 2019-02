Löchgau Neckar-Enztal-Leitung rückt näher

Löchgau / Uwe Deecke

Grund für den geplanten Ausbau der Neckar-Enztal-Leitung durch die EnBW-Tochter „terranets bw“ sind Kapazitätsengpässe im Leitungsnetz, der vor allem im Winter festgestellt worden waren. Zudem steige in Zukunft der Bedarf an Erdgas vor dem Hintergrund des Atom- und Kohleausstiegs, so das Unternehmen. Daher brachte man das Vorhaben in den Netzentwicklungsplan des Bundes ein, wo es für die Umsetzung berücksichtigt wurde.

Hochlastbetrieb sichern

Der Plan soll Vorsorge treffen, dass auch zu Hochlastzeiten die Versorgung für die Betreiber gewährleistet sein muss. Im ersten Planungsabschnitt soll die Gashochdruckleitung bei Wiensheim an die Nordschwarzwaldleitung anschließen und dann über Enzweihingen, Unterriexingen, Großsachsenheim bis kurz vor Löchgau gehen. Angestrebt wird später die Weiterführung über Bönnigheim an die bestehende Kraichgauleitung, was dem Unternehmen den Ringschluss seiner Gasleitung ermöglichen würde.

Verlegung in der Erde

Verlegt wird die Leitung in der Erde, und zwar östlich an Löchgau vorbei. Bei den sogenannten Scoping-Terminen mit den Kommunen konnte die Gemeinde Löchgau eine westliche Trasse verhindern, die etwaigen Baugebieten im Wege gestanden hätte. An das Raumordnungsverfahren schließt sich das Planfeststellungsverfahren an, in dem der endgültige Trassenverlauf festgelegt und das Vorhaben durch das Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt wird.

„Bisher hatten wir eine Trasse mit 600 Metern Breite“, erklärte Löchgaus Hauptamtsleiter Jens Millow auf Anfrage der BZ, „nun ist der Plan grundstücksscharf“. Das bedeute, dass nun jeder Grundbesitzer wisse, ob er betroffen ist. Aus diesem Grund plant „terranets bw“ auch eine Infoveranstaltung in der Gemeindehalle, die am 11. März um 19 Uhr stattfinden wird. Dort werden die Pläne nochmals ausführlich vorgestellt und diskutiert. Entscheidend sei, dass die landwirtschaftlichen Flächen später auch weiter bewirtschaftet werden können, so Millow.

Keine Behinderung für Bauern

Der Leitungsverlauf wird zwar oberirdisch regelmäßig markiert, eine wirkliche Behinderung soll es aber für die Landwirte dabei nicht geben, denn es könne später alles angebaut werden. Für Ernteausfälle würden die Bauern im Zuge der Baumaßnahme auch entschädigt. Zehn Meter wird der spätere Schutzstreifen breit, der nicht überbaut werden kann, 30 Meter der Arbeitsstreifen für die Fahrzeuge beim Bau der Hochdruckleitung. Für den kurzen Abschnitt von Metterzimmern bis südlich von Löchgau wird mit dem Planfeststellungsbeschluss auch eine Baugenehmigung vorliegen. Vertreter der „terranets bw“ wollen das Vorhaben in der Sitzung erläutern und den Streckenverlauf auf der Gemarkung Löchgau auf der Sitzung am Donnerstag vorstellen.