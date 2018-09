Kirchheim Nach Sanierung neue Bedeutung

Uwe Deecke

Der Kirchheimer Bahnhof aus dem Jahr 1848 war nur ein Zwischenschritt zur neu geschaffenen Schienenverbindung zwischen Stuttgart und Heilbronn. Gerade wurde er neu saniert und könnte wieder mehr Bedeutung erlangen.

Erst mit dem Tunnelbau in Richtung Lauffen wurde die Bahnverbindung möglich, und mit der damals gebauten Neckarbrücke geriet auch der Bahnhof Kirchheim in den Fokus. Der Bahnhof wurde zu einem Dreh- und Angelpunkt: Von dort fuhr früher die Postkutsche in Richtung Bönnigheim ab, und es gab vor der Brücke eine Fähre über den Fluss nach Neckarwestheim. Gegenüber standen einst das alte Kirchheimer Kino und das Postgebäude. Der Bahnhofsvorsteher war dabei zugleich Postexpeditor für den Postverkehr von Kirchheim und Bönnigheim.

Für die Bevölkerung und die Wirtschaft bedeutete der Bau viel. Handwerker gelangten schnell zu den Märkten in Heilbronn oder Ludwigsburg und konnten dort ihre Waren verkaufen. Tagelöhner mussten sich nicht mehr bei ihren Fabriken ein Quartier suchen, sondern konnten bei ihren Familien leben und mit dem Zug pendeln.

Das hat sich bis heute kaum geändert, denn die Pendler spielen eine große Rolle an den Bahnhöfen entlang des Neckars. Das Tarifsystem bringt es mit sich, dass in Kirchheim die Zone des VVS endet. Entsprechend hoch ist auch das Interesse der Pendler aus dem Norden und dem Zabergäu. Die Straßen um den Bahnhof herum sind zugeparkt, der Berufsverkehr strömt morgens nach Kirchheim, das ohnehin von der B27 geplagt ist. Die Kirchheimer machen inzwischen mobil: Eine neue Bürgerinitiative will den Pendlerverkehr möglichst aus dem Ort haben und den Bahnhofsbereich beruhigen.

Die Nähe zum Bahnhof nutzte seit dem Bau auch die Wirtschaft. Die Firma Haiges ist gerade dabei, hier ihren Firmensitz zu vergrößern und zu investieren. Viele Jahre war am Bahnhof auch das Gelände des Metallverwerters Cronimet, der aber den Standort aufgab. Die Fläche unmittelbar am Bahnhof ist nun für die Gemeinde sehr interessant. Sie will sich eine Teilfläche sichern und dort einen Busbahnhof bauen, der die Anwohner rund um den Bahnhof entlasten würde.

Inzwischen ist der Kirchheimer Bahnhof nach drei Jahren Planungs- und Bauzeit neu saniert. Die neue Pedelec-Station für E-Bikes an der Südseite des Gebäudes wurde im Jahr 2016 eingeweiht und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Auch der nicht barrierefreie Fußgängertunnel soll verändert werden. Ein Umbau mit neuen Rampen ist Thema von Gesprächen mit der Bahn AG als Eigentümerin. Neu gebaut wurde auch die moderne Lärmschutzwand in dunkel-, mittel- und hellgrau, deren letztes Teilstück noch auf die Fertigstellung wartet.

Alles was mit der Bahn zu tun hat, dauert, daran ist Bürgermeister Uwe Seibold nach vielen Dienstjahren inzwischen gewöhnt. Dass in Zeiten verstopfter Autobahnen aber eine wichtige Bahnstrecke so vernachlässigt wird, daran mag auch er sich nicht gewöhnen. Die Bahn bedeutet Fluch und Segen zugleich: Günstiges Pendeln bringen die Tarifzonen ab April 2019, die aber noch mehr Verkehr am Bahnhof bedeuten können. Der Hoffnungsschimmer: Ein VVS-Anschluss Lauffens, für den es noch einen Gemeinderatsbeschluss geben muss. Das würde in Kirchheim vieles erleichtern und die Bahnstrecke mit dem neuen Betreiber Go Ahead attraktiver machen. Denn die Bahn ist zumindest bei der Zeit unschlagbar: In 30 Minuten nach Stuttgart, davon können die Autofahrer morgens im Stau auf der A 81 nur träumen.