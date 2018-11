Bauarbeiten Mit Sanierung kommen Parkplätze

Freudental / Uwe Deecke

Die kommende Sanierung der Landesstraße 1106 in Richtung Bönnigheim betrifft auch die Besigheimer Straße in Freudental. Die Kommune will die Maßnahme nutzen, um neue Parkplätze zu schaffen.

Diese sind im Ort ohnehin eine Seltenheit. Das Hirsch-Areal ist gerade noch der größte Parkplatz im Ort, doch das ist vorbei, wenn es dort mit der Bebauung los geht. An der Besigheimer Straße, wo die Sanierung der Landesstraße ansteht, hat die Kommune nun vor, auf der Südseite zehn Parkplätze herzustellen.

Zusammen mit der Straßensanierung komme die Maßnahme deutlich günstiger, erklärte Bürgermeister Alexander Fleig. Zu erwerben wäre die Fläche zwischen Straße und Radweg, die dem Land gehört, aber als „Unland“ billig zu haben wäre. Fleig sprach sich dafür aus, die Ausschreibung dafür zu beschließen, in der Hoffnung, noch gute Preise zu bekommen.

Axel Westram zeigte bei der Planung seines Büros im Gemeinderat die Möglichkeiten auf: Bis zu 16 Plätze wären theoretisch möglich, um für die kommende Wohnbebauung gegenüber zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Zehn Plätze schweben der Verwaltung vor, die für Herstellungskosten von rund 30 000 Euro zu bekommen wären, so Westrams erste Kostenschätzung. Es sei nicht zu erwarten, dass sich „Baufirmen momentan um so eine Maßnahme schlagen“, so der Planer, weshalb man besser früher als später ausschreiben sollte. Er schlug sickerfähiges Pflaster vor, die Entwässerung sollte über den Graben erfolgen und mit Rohren gesichert werden.

Folge: Parkverbote

„Die Folge muss sein, dass wir auf der anderen Seite ein Parkverbot durchsetzen“, so Fleig, schließlich müsse auch angehalten und rangiert werden, um die Parkplätze zu nutzen. Nur zehn Plätze zwischen den bestehenden Bäumen sollen bewirken, dass der Bereich später auch optisch ansprechend aussieht.

Das benachbarte Kleeblatt besitzt nur vier Stellplätze, und so war bei manchem Rat die Befürchtung groß, dass dort später Mitarbeiter parken und die Allgemeinheit damit Stellplätze des Pflegeheims finanziert. Eher ein paar Parkplätze mehr zu schaffen, war der Vorschlag von Karlin Stark von der CDU-Fraktion. Das sah auch Monika Kaiser von der Bürgergruppe so, der Parkdruck sei auf jeden Fall da. „Günstiger kommt man an so was nicht ran“, begründete Michael Bertet von der Bürgergruppe seine Zustimmung zu den neuen Parkplätzen. Wegen des wenig genutzten Parkplatz an der katholischen Kirche die Gemeinde anzufragen, schlug Steffen Grob von der Bürgergruppe vor. Dies sei für die Anwohner am Steinbach ein gute Idee, so Fleig, der den Vorschlag aufnahm. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte das Gremium dem Bau und der Ausschreibung zu. Im Haushalt werden für die Maßnahme 45 000 Euro eingestellt.