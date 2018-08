Ausflug Mit Rad und Auto zur Ehmetsklinge

Bönnigheim / bz

Das Freizeit-Team der Albvereins-Ortsgruppe Bönnigheim bietet am Donnerstag, 23. August, eine Sommerwanderung mit Badetag an. Es geht in zwei Gruppen nach Zaberfeld zur Ehmetsklinge, teilt der Verein mit. Treffpunkt ist an der Bleichwiese, Bushaltestelle „Am Schloß“.

Die erste Gruppe der Fahrradfahrer trifft sich um 18 Uhr und fährt dann gemeinschaftlich zur Ehmetsklinge. Die zweite Gruppe der Autofahrer trifft sich um 18.30 Uhr und fährt dann in Fahrgemeinschaften zur Ehmetsklinge. Dort kann dann entweder auf befestigten Weg oder um den See gelaufen werden oder man verweilt am See, wo eine Bademöglichkeit besteht. Zurück geht es um etwa 20 Uhr nach Bönnigheim.

Alle Berufstätigen, Gestresste, Neugierige und Gäste können an dieser Veranstaltung teilnehmen, teilt der Albverein mit. Bei den Fahrradfahrer sind ein verkehrssicheres Fahrrad mit einem funktionierenden Licht und ein Helm Voraussetzungen für die Teilnahme.