Freudental Mehr Geld für den Ortskern

Freudental / Von Uwe Deecke

Bürgermeister Alexander Fleig gab im Gemeinderat einen aktuellen Sachstandsbericht für das laufende Jahr und berichtete über das Ergebnis des jüngsten Gesprächs beim Regierungspräsidium im September. Die Sanierungsmaßnahme „Ortskern II“ läuft bis zum Jahr 2022 und wurde 2017 um weitere 300 000 Euro aufgestockt. Aktuell liegt der Förderrahmen bei 1,5 Millionen Euro, die für öffentliche und private Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Zuletzt gab es drei kleinere Erweiterungen des Fördergebiets sowie die Aufnahme der Schaffung von öffentlichem Parkraum in die Sanierungsziele.

Klar sei, dass es nun keine Erweiterungen mehr geben werde, fasste der Rathauschef die Ergebnisse des Treffens zusammen. Auch sollten Fördermittel mit anderen Stellen der Behörde ausgelotet werden und die Priorität auf den kommunalen Maßnahmen liegen. Dabei ist vor allem die Rathaussanierung zu nennen, die gerade geplant wird und noch in diesem Jahr vor den Gemeinderat kommen wird.

Unter diesen Voraussetzungen soll nun der Aufstockungsantrag in Höhe von 1,3 Millionen Euro gestellt werden. „Ein positives Ergebnis, denn wir wissen, was wir tun müssen“, fasste Fleig das Ergebnis des Gesprächs zusammen. Damit verfüge die Kommune über einen Förderrahmen von 2,8 Millionen Euro, in dem das Land 60 Prozent der Sanierungskosten übernehmen würde. Zuletzt habe es nur noch zwei private Sanierungsmaßnahmen gegeben, dazu noch zwei Rückfragen von außerhalb des Gebietes, erklärte Fleig auf Anfrage der BZ. Doch es sei nun klar, dass man vor dem Jahr 2022 das Gebiet nicht mehr erweitern könne.

Im Haushalt eingestellt sind auch noch 120 000 Euro, die die Kommune als Zuschuss für die geplanten Maßnahmen auf dem westlichen Schlossareal zur Verfügung stellt. Dieser wurde bislang noch nicht vergeben. Hier sei dem Regierungspräsidium wichtig, eine Entscheidung über den Zuschuss herbeizuführen, ansonsten sollte das Geld anderweitig verwendet werden.

Wichtig für eine Aufstockung sei auch die Beteiligung der Bürgerschaft. Diese will Fleig mit dem Gemeindeentwicklungskonzept gewährleisten, das Ziele und Maßnahmen im Fördergebiet darstellt. Mit den vielen Arbeitskreisen der Kommune seien die Bürger ohnehin stark in die Gemeindeentwicklung eingebunden, so der Rathauschef. Im Konzept wiederfinden sollen sich daher Ergebnisse des „Bürgerforums Gesundheit“ wie gesundes Essen in Schule und Kita, Beteiligung der Jugendlichen, barrierefreie Erschließung, seniorengerechte Strukturen, Förderung des ÖPNV oder Reduzierung des Verkehrslärms.

Dazu kommen Ergebnisse des Arbeitskreises „Energie und Nachhaltigkeit“ wie Stromeinsparung, Einsparung fossiler Energie, Ausbau von E-Ladestationen und Erhalt und Schaffung von Lebensräumen für die heimische Tierwelt. Auch die Ziele der Arbeitskreise „Erinnern und Gedenken“ sowie „Handel und Gewerbe“ sollen in das Gemeindeentwicklungskonzept einfließen.

Der Gemeinderat stimmte in der Sitzung der Erarbeitung des Konzepts zu, das zusammen mit dem Planungsbüro STEG ausformuliert wird und zusammen mit dem Aufstockungsantrag eingereicht werden muss. Ebenso wurde dem Aufstockungsantrag für das Jahr 2019 und der Einstellung der Mittel in den Haushalt 2019 zugestimmt.