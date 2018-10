Kunst Mehr als 1000 schlafende Schönheiten

Gabriele Szczegulski

Paul Humphrey (1931 bis 1999), US-amerikanischer Künstler, Autodidakt und Outsider, zeichnete zeitlebens fast nichts anderes als seine „Sleeping Beauties“, die schlafenden Schönheiten. 1000 sollen es gewesen sein, die er zeichnete, fast täglich kreierte er seit 1988, als er zu zeichnen begann, eine. Susanne Zander, Tochter der Museums- und Sammlungsgründerin Charlotte Zander, fand 13 Blätter von Paul Humphrey vor einigen Jahren und fügte sie der Sammlung ihrer Mutter hinzu.

Das erzählt die Leiterin des Museums Zander im Schloss Bönnigheim, Cynthia Thumm. Sie selbst sei sofort von den Bildern fasziniert gewesen, als sie die sich alle ähnelnden Frauen mit geschlossenen Augen gesehen hatte. „Normalerweise sind es die Augen, die einen einfangen, hier aber nicht, es ist die Art, wie Humphrey sie gezeichnet hat, so voller Wärme und Liebe, überhaupt nicht respektlos, sondern voller Bewunderung. Und trotz geschlossener Augen sehen sie sehr lebendig aus“, sagt die Kunsthistorikerin.

Schlafende Personen, vor allem Frauen, zu malen, sei in der Kunstgeschichte nicht neu, aber selten. Die „Ruhende Venus“ von Giorgione, sagt sie, sei ein berühmtes Beispiel. Es sei eine Art Voyeurismus, schlafende Personen malend zu beobachten, ohne dass sie es bemerkten. Zudem steht die Abbildung von schlafenden Frauen auch für eine sinnliche Ausstrahlung, für Eros, als ein intimer, ungestörter, unverfälschter Moment, so erklärt die Kunsthistorikerin, die das Museum im Schloss Bönnigheim leitet.

Für Paul Humphrey war es wohl die unschuldige Schönheit, die seine Zeichnungen ausdrücken sollten. Der US-Amerikaner war eine gescheiterte Persönlichkeit, lebte von Flaschenpfand und einer kleinen Rente, weil er wegen eines Herzinfarkts im Alter von 57 Jahren seinen Job als Anstreicher und Taxifahrer aufgeben musste und die Sozialversicherung ihn nicht mehr unterstützte. Da begann er zu zeichnen, auch um das Elend seines Lebens zu vergessen, zumindest zu verdrängen.

Laut Humphreys eigener Aussage war ein Foto seiner Tochter bei ihrem Collegeabschluss Ausgangspunkt für das Zeichnen. Humphrey übermalte unzählige Kopien von Fotos, Zeitungsausschnitten und Katalogbildern von Frauen, die ihm gefielen. Angeblich seien die Modells Freundinnen seiner Tochter gewesen, behauptete er später. Eine Lüge, wie sich herausstellte. Als er 1999 starb, fiel seine von ihm konstruierte Lebensgeschichte noch auf seiner Beerdigung in sich zusammen: Er hatte weder eine Tochter, noch war er je verheiratet und er hatte keine Freunde. Er war einsam und füllte seine Einsamkeit mit den „Sleeping Beauties“.

Vorlagen aus dem Playboy

Sein Fundus an Vorlagen stammte aus Playboy-Heften oder Starfotos von Marilyn Monroe oder Goldie Hawn. Indem er Fotokopien auf dünnem Schreibmaschinenpapier mit den unterschiedlichen Materialien übermalte, entstanden seine Porträts, deren Protagonistinnen sich sehr ähneln. Beim Übermalen schloss er die Augen der Frauen und ließ sie zu seinem Ideal-Frauenbild werden. Vom Original und dem eigentlichen Modell sieht man nichts mehr. Von den Frauen sind nur Kopf, Haare und Schulteransatz zu sehen, immer liegen sie angezogen auf einem Kopfkissen. Alle Frauen haben blutrote Lippen in Herzform, sehr idealisiert. Alle Frauen, bis auf wenige Ausnahmen, sind dunkelhaarig. Nur in Ausnahmefällen malte er nackte Schlafende, die ganz zu sehen sind oder blonde Frauen. In der Ausstellung im Museum Zander ist eine Frau blond, von ihren berühmten Originalen ist in den Zeichnungen keine Spur mehr.

Trotz der Einfachheit der Zeichnungen stellte er schon zu Lebzeiten in Galerien aus. Einige Künstler wie der Kanadier Gregg Blasdel interessierten sich für seine Arbeit und tauschten sich mit ihm aus. Noch heute sorgt der für seine Outsider Art bekannte Blasdel dafür, dass die „Sleeping Beauties“ ausgestellt werden, wie vor einiger Zeit in Humphreys Heimatort Burlington/USA oder aber im American Folk Art Museum in New York. Es war gerade die Einfachheit, in der er die Schönheit einer Frau einfing, die das Kunstpublikum faszinierte. Für ihn selbst war es wie Therapie, wie er 1994 sagte: „Die Kunst ist mein ganzes Leben, sie ist alles, was ich habe“.

Mit seinen Porträts schuf er sich eine Art Familie, die ihn immer umgab, die er immer beobachten konnte. Es war wichtig für ihn, dass die Frauen schliefen, so behielten sie ihre Unschuld und ihre sinnliche Anziehungskraft, wie überirdische Wesen, die mit der wirklichen Welt nichts zu tun haben.