Kirchheim Mautfreiheit auf der B 27 hat ein Ende

Kirchheim / Uwe Deecke

Ab 1 Juli gilt auf allen deutschen Bundesstraßen die LKW-Mautpflicht. Auch die B 27 durch Kirchheim, die stark vom Schwerlastverkehr betroffen sind, könnten davon profitieren, doch Kontrollsäulen sind aktuell nicht geplant. Heute will sich dort die Bürgerinitiative „B 27 außenrum“ formieren.

„Mautpflichtig sind dann Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass ab 1. Juli weitere rund 30 000 Unternehmen unter die Mautpflicht fallen“, erklärt Antje Schätzel, Pressesprecherin der Toll Collect GmbH. Bezahlt wird entweder über eine Bordeinheit im LKW, manuell über das Internet oder per App auf dem Smartphone, gestaffelt nach Achsen und Schadstoffklassen.

Für die Mautkontrolle auf den Bundesstraßen werden rund 600 Kontrollsäulen in Deutschland aufgebaut. „Die Kontrollsäulen ergänzen die mobilen Kontrollen des Bundesamtes für Güterverkehr, sie haben im Mautsystem eine reine Kontroll-, jedoch keine Erhebungsfunktion“, so die Sprecherin auf Anfrage der BZ. Durch Kirchheim rollen derzeit bis zu 24 000 Fahrzeuge täglich, davon rund zehn Prozent Schwerlastverkehr. Anders als auf der eher schwach befahrenen B 39 in Richtung Schwäbisch Hall (rund 12 000 Fahrzeuge pro Tag) sei im Landkreis Ludwigsburg nach aktuellem Stand an der B 27 im Kreis keine Kontrollsäule angedacht, noch in Planung. Vorgegeben würden die Säulen durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), das Abschnitte ausgewählt habe, die von vielen mautpflichtigen Lkw befahren werden.

Hier wird es teuer

Teuer könnte es werden, wenn jemand die Maut umgehen will. „Das BAG wertet ahndungsrelevante Informationen aus und leitet gegebenenfalls ein Bußgeldverfahren ein. Bußgelder können in Höhe von bis zu 20 000 Euro verhängt werden“, sagt Schätzel.

Im Grunde dürfte es auf der B27 durch Kirchheim gar keinen LKW-Durchgangsverkehr über zwölf Tonnen geben. Dies wurde 2016 von einem Nachtfahrverbot auf den ganzen Tag erweitert und betrifft LKW über zwölf Tonnen, die keine Ziele innerhalb des Autobahnquadranten haben, in dem das Teilstück der B27 liegt. Die ganztägige Regelung wurde möglich, nachdem die Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe das geprüft hatten. „Ich frage mich, wo diese Schilder sind, die auf das Verbot hinweisen“, kritisiert Kirchheims Bürgermeister Uwe Seibold. In und um Kirchheim werde darauf nicht hingewiesen. Tatsächlich stehen die Schilder nur auf der Autobahn, wenn auch nicht an der richtigen Stelle. „Die Beschilderungen zur Vermeidung des Mautausweichverkehrs (Fahrverbote für den Durchgangsverkehr) sind an den jeweils betroffenen Autobahnausfahrten angebracht. Die Beschilderung der B 27 erfolgt in Heilbronn (Anschlussstelle A 6 HN/Neckarsulm) und Ludwigsburg (Anschlussstelle A 81 Nord). Die Zuständigkeit für die Festlegung der Verbotsstrecken und die Beschilderung liegt beim Land“, erklärt Dr. Andreas Fritz vom Landratsamt auf Anfrage. Tatsächlich ist bei Stau am Weinsberger Kreuz aber der Verkehr vermehrt zwischen Mundelsheim und Obereisesheim unterwegs, bislang noch mautfrei. Zumindest das soll nun ab 1. Juli der Vergangenheit angehören.