Baugerüst Mäuseturm: Die Sanierung hat begonnen

Freudental / Uwe Deecke

Nachdem der „Mäuseturm“ in der Kirchstraße in Freudental vor einigen Tagen eingerüstet wurde, hat nun die beauftragte Firma Frodermann aus Stuttgart mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Zunächst wurden die Dachziegel vorsichtig entfernt, so dass anschließend die Feuchtigkeitsschäden in der Dachkonstruktion behoben werden können. In der Folge werden dann die erheblichen Risse im Mauerwerk des Turms beseitigt, teilt der Freudentaler Bürgermeister Alexander Fleig mit.

Eigenanteil ist gering

Durch die Sanierungsmaßnahme entstehen nach Fleigs Angaben Kosten in Höhe von rund 100 000 Euro. Die Gemeinde bekommt jedoch Hilfe: Das Landesamt für Denkmalschutz (22 850 Euro) sowie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (25 000 Euro) fördern die Sanierung mit Zuschüssen. Der Gemeinde Freudental sei es zudem gelungen, dass eine Förderung über das Sanierungsgebiet „Ortskern II“ möglich ist und somit der kommunale Eigenanteil bei lediglich rund 25 000 Euro liegt.

Um die Sanierung des historischen Turmes hatte es im Gemeinderat lange Diskussionen gegeben. Der Mäuseturm ist das älteste Gebäude in Freudental und der letzte Überrest des sogenannten Mittleren Schlosses aus dem 16. Jahrhundert, eines von ehemals vier Schlössern des Orts. Es handelt sich um einen zweigeschossigen Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk mit Kegeldach.

Das Gebäude wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts auch als Arrestturm bei kleineren Vergehen genutzt. Seitdem steht der Mäuseturm leer. Beim historischen Ortsrundgangs könnte er geöffnet werden und den Besuchern die Geschichte Freudentals näherbringen.