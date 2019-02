Bönnigheim Lohn für den ganzen Einsatz

Bönnigheim / Von Uwe Deecke

Die Sportler- und Kulturträgerehrung der Stadt Bönnigheim füllte am Freitag wie gewohnt die Turn-und Festhalle. Eine besondere Ehrung erhielt dabei Kurt Sartorius mit der seltenen Bürgermedaille.

Bürgermeister Albrecht Dautel würdigte Kurt Sartorius als einen Mann, der über 45 Jahre „Heimatgeschichte zum Anfassen“ aufbereite und auf seinen Führungen Stadtgeschichte in der ihm eigenen humorvollen Art vermittle. Als Beauftragter des Landesdenkmalamts habe er in vielen Jahren wichtige Arbeit geleistet. Seine Engagement über 20 Jahre als Gemeinderat sei ebenso Grund für die Auszeichnung, wie der Aufbau des Schwäbischen Schnapsmuseums, das beste Werbung für die Stadt Bönnigheim sei.

Nach der Verdienstmedaille es Landkreises vor elf Jahren würdige nun die Bürgermedaille seine langjährige Arbeit. Sartorius bedankte sich bei seinen Mitarbeitern, ohne die der Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Eine wichtige Mitarbeiterin im Schnapsmuseum, seine Ehefrau Marianne, bekam zum Anlass von Bürgermeister Dautel einen Blumenstrauß überreicht.

Sportler des Jahres

Mit Gold ehrte der Bürgermeister den Sportler des Jahres 2018 Oliver Widmann vom TSV Hohenstein. Er hatte den 1. Platz bei den UCI Urban Cycling Weltmeisterschaften belegt, den 1. Platz bei den Europameisterschaften und auch 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Fahrradtrial der Junioren 26-Zoll. Zudem war er 2018 der erfolgreichste Sportler der Welt in dieser Klasse.

Sportlerin des Jahres

Vom TSV Bönnigheim, Abteilung Karate, erhielt Lena Specht Gold für den 1. Platz beim Internationalen Best Fighter Karate Cup in der Kategorie individual female U12 sowie den 1. Platz beim Deutschen Goju-Ryu Cup und den 1. Platz bei der Landesmeisterschaft in der Kategorie Schüler B Kumite Einzel Mädchen 36 kg. Sie erzielte fünf weitere 1. Plätze auf Landes-, Deutscher- und internationaler Ebene, vier Mal den 2. Platz auf Landes-, Deutscher- und internationaler Ebene und sechs Mal den 3. Platz auf Landes- und internationaler Ebene. Zudem wurde sie aufgrund ihrer Leistungen für das Jahr 2019 in den Bundeskader/deutscher Nationalkader berufen. Sie wurde in Bönnigheim zur Sportlerin des Jahres 2018 nominiert.

Den musikalischen Beginn des Abends machte das Anfängerorchester der Kooperation zwischen Musikschule und Stadtkapelle unter Leitung von Rainer Falk. Nach einer Tanzaufführung der Hip-Hop-Gruppe des TSV Bönnigheim kam es zu einer Aufführung der Abteilung Karate durch Lena Specht sowie einer Demonstration von Europameister Oliver Widmann, der zeigte was auf dem Trailbike alles möglich ist.