Löchgau Löchgau setzt auf Eichen

Löchgau / Uwe Deecke

Mit 252 Hektar hat Löchgau eine vergleichsweise große Waldfläche. 53 Hektar davon entfallen auf die Jungbestandspflege, die vor allem den Eichen gilt. „Es gleicht sich alles immer aus“, begann Revierförster Bernd Renner die Vorstellung des Waldhaushalts 2018. Im Winter des vergangenen Jahres war es sehr trocken, was sich beim Holzeinschlag positiv bemerkbar machte. Es gab weniger Schäden beim Abtransport der gefällten Bäume, und der Wald wurde geschont. Die Trockenheit machte den Eichen am wenigsten aus, auf die man in Löchgau setzt.

1400 kleine Eichen

Ganze 1400 von ihnen sind am Segelfluggelände gepflanzt und zum Schutz umzäunt worden. Dort am Hirschweg befinde sich auch noch eine Sturmfläche, die nach den Orkanen vor wenigen Wochen entstanden war. Sie soll auf einem halben Hektar mit Buche und Kirsche bepflanzt werden, führte der Förster aus.

Die Trockenheit begünstigte auch den Schädlingsbefall bei Nadelholz. Sogenanntes Käferholz trat „vereinzelt, aber in nicht unerheblichem Ausmaß“ aus, heißt es in dem Bericht. Durch die starke Kundennachfrage konnten die Hölzer rechtzeitig abgefahren werden. Kontrollen der Bestände durch den Revierleiter und die Forstwirte waren über den gesamten Sommer notwendig.

Keine Entwarnung gebe es beim Eschentriebsterben. Die Situation sei „unverändert besorgniserregend“. Entlang von Straßen musste viel gefällt werden, um die Verkehrssicherung herzustellen. Großflächige Bekämpfungsmaßnahmen gegen Schädlinge waren nicht erforderlich. Nur in Einzelfällen musste die Hauptbaumart in der Kommune und des Landkreises gegen den Eichenprozessionsspinner geschützt werden, der intensiv beobachtet wird.

Der Holzmarkt hat sich weiter stabil entwickelt. Durch die gefällten Eschen gab es ein großes Angebot auf der Holzauktion. Hiesige Vermarktungsmöglichkeiten für Buchen- und Eschenstammholz seien aber sehr gering, und so werde der Absatz auch in diesem Jahr wieder vom Export abhängen, konstatiert der Bericht. Bei der Versteigerung des Eichenholzes sah es dagegen weitaus besser aus, der Preis pro Festmeter konnte auf 415 Euro gesteigert werden. Es ging meist an Sägewerke und Furnierwerke und findet später unter anderem bei Weinfässern, Massivholzplatten oder auch Fußböden Verwendung. Eine Folge der zwei letzten kalten Winter sei auch der hohe Absatz an Brennholz, so Renner. Insgesamt seien die Aussichten gut und ließen ohne weitere Naturkatastrophen auch künftig einen stabilen Holzmarkt erwarten.

Bei der Planung geht Renner auch 2018 von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. 1300 Festmeter sollen der Einschlag ausmachen, der in diesem Jahr stattfinden wird. Bei den Ausgaben im Waldhaushalt tauchen erstmals keine Personalkosten auf, da die Kommune den Betriebszweig aufgegeben hat. Die Arbeiten werden dann von Fremdfirmen erledigt, die aber ebenso bezahlt werden müssen wie eigene Waldarbeiter der Gemeinde.