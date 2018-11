Einkaufen Lange Aktionsnacht im Dorfladen

Kirchheim / bz

Die Ankündigung der Geschäftsführung und Gesellschafter des Kirchheimer Dorfladens, den Dorfladen zum Jahresende schließen zu müssen, hat viele Kirchheimer geschockt und eine große Betroffenheit ausgelöst. Unmittelbar nach dieser Ankündigung ging aber auch ein kräftiger Ruck durch die Gemeinde mit dem Ziel, den noch bestehenden kleinen Funken Hoffnung zur Weiterführung des Dorfladens aufzugreifen und alles zu unternehmen, dass dieses bürgerschaftliche Gemeinschaftsprojekt auch über das Jahresende hinaus fortgesetzt werden kann, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Spenden aus Solidarität

Bei den Geschäftsführern und Gesellschaftern gingen unzählige Rückmeldungen und Hilfsangebote ein, es wurden zahlreiche Spenden in Aussicht gestellt und die ersten Kirchheimer haben schon als Zeichen ihrer Solidarität Spenden auf das Konto des Kirchheimer Dorfladens eingezahlt. Seit der Ankündigung der drohenden Schließung sind zudem die Umsätze im Dorfladen spürbar angestiegen und das auf ein Niveau, das den Bestand des Dorfladens, wenn diese Entwicklung nachhaltig ist, dauerhaft sichert.

Mit einer „langen Aktions- und Einkaufsnacht“ am kommenden Freitag, 23. November, ab 18 Uhr soll nun ein weiteres Zeichen für einen möglichen Erhalt des Dorfladens gesetzt werden. Neben einer verlängerten Einkaufszeit wird es an diesem Abend verschiedene kulinarische Leckereien geben, die Möglichkeit, sich an einer Spendenwand aktiv mit einem beliebigen Betrag für den Erhalt des Dorfladens einzubringen. Kinder sind eingeladen, mit einer Laterne zum Aktionstag zu kommen, denn jedes „Laternenkind“ wird an einer Verlosung teilnehmen, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.