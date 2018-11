Wald Land will Zedern in Löchgau testen

Land will Zedern in Löchgau testen

Löchgau / Uwe Deecke

Der außergewöhnlich trockene Sommer lässt die Förster über außergewöhnliche Baumarten nachdenken. In Löchgau will man nun Versuche mit Zedern starten.

Besonders anspruchslos sind diese Bäume in Sachen Feuchtigkeit, sie wachsen auch ohne viel Niederschlag und auf sehr schwierigen Böden. Das brachte das staatliche Forstamt auf die Idee, in einigen Gebieten die Pflanzung zu versuchen, darunter auch auf der Löchgauer Gemarkung. Und leicht will man es der Baumart aus dem Süden nicht machen. Am Rossert, wo es besonders trocken und steinig ist, plant das Forstamt eine Versuchsfläche mit der Atlaszeder, die trotz solcher Bedingungen hochwertiges Holz hervorbringt. Das „ambitionierte Programm“, wie es Forstrat Dr. Michael Nill nannte, umfasst 2200 Pflanzen, darunter auch Baumhasel, Eisbeeren und Kirschbäume.

40 000 Euro Plus

Revierförster Bernd Renner präsentierte im Gemeinderat beim jährlichen Forstbetriebsplan zudem die Zahlen aus dem Jahr 2017, in dem ein Plus von 40 000 Euro erwirtschaftet wurde. Im laufenden Jahr stehe man aktuell bei einer schwarzen Null und hatte einige Aufwendungen zu verzeichnen. Im Schnitt von zehn Jahren sind in Löchgau 1200 Festmeter Einschlag pro Jahr vorgesehen, die man diesmal fast genau erreichen möchte. Es seien dabei hochwertige Sortimente, denn Löchgau verfüge über einen hohen Anteil an alten Eichen, die besonders gut zu vermarkten sind und bis zu 160 Jahre stehen können, bevor sie gefällt werden.

„Die Fichte ist tabu“, so Renner, denn einen Erlös gebe es bei der Baumart nicht mehr. Sie ist anfällig für Borkenkäfer und Stürme und werde bei Schäden möglichst schnell aus dem Wald gezogen. Die Förster laufen dabei regelrecht Patrouille, um betroffene Bäume zu erkennen und weitere Schäden im Forst zu vermeiden.

Borkenkäfer-Schäden

Auf 100 Festmeter schätzte Nill das Ausmaß der Borkenkäfer-Schäden. Dabei könnten die Sägewerke gar nicht so lange laufen, wie es schadhaftes Fichtenholz gebe, der Preis sei wegen des Überangebots im Keller. „Das Angebot an Schadholz ist doppelt so groß wie die Kapazität der Sägewerke“, brachte er das Problem auf den Punkt. Auch bei der Esche gebe es nach wie vor Probleme. Der Pilz des Eschentriebsterbens sei virulent, doch man habe die Hoffnung, das ein Teil der Bäume dagegen resistent sei. Und auch der Pilz habe bei der Trockenheit im Sommer seine Probleme gehabt.

Dem Laubwald gehe es dagegen verhältnismäßig gut, so Nill, die Trockenheit habe nicht allzu viele Spuren hinterlassen. Bei Eiche und Buche seien die Preise auf „gutem, stabilem Niveau“.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts beim Kartellverfahren gegen das Land in Sachen Holzvermarktung sei das Kartellamt in seine Schranken verwiesen worden. Alle Verfahren seien eingestellt und man setze nun auf ein Kooperationsmodell, an dem noch gearbeitet werde. Es werde zukünftig eine Dienstleistung vom Landratsamt bei der Holzvermarktung geben, so Nill, was das Verfahren etwas verteuern werde.