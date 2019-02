Bönnigheim Kurt Sartorius wird mit der Bürgermedaille überrascht

Bönnigheim / bz

Der Bönnigheimer Kurt Sartorius hat eine ganz besondere Fähigkeit. Ob als Vorsitzender der Historischen Gesellschaft, als Begründer des Schnapsmuseums, als Leiter der Arzneyküche oder andere Initiativen vielfältigster Art – seit mehr als 45 Jahren bereitet er Heimatgeschichte zum Entdecken und Anfassen auf. Auf diese Weise macht er sie für Bönnigheimer und Besucher der Stadt in unterschiedlichen Facetten lebendig. Als Dankeschön, Anerkennung und Wertschätzung für seine herausragenden ehrenamtlichen Verdienste für die Stadt und ihre Bürgerschaft verlieh Bürgermeister Albrecht Dautel Kurt Sartorius am Freitagabend die Bürgermedaille der Stadt Bönnigheim.

Internationales Symposium

Sein Schatz an heimatgeschichtlichem Wissen ist so vielseitig und umfassend, dass es Kurt Sartorius gelungen ist, namhafte Wissenschaftler der Volkskunde zu einem internationalen Symposium nach Bönnigheim zu holen. Sie befassten sich mit dem Thema der Nachgeburtstöpfe, die erstmals 1984 im Keller des Hauses Michaelsbergstraße 17-19 entdeckt wurden. Als Beauftragter für Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamts hatte er geholfen, rund 50 – im erdigen Kellerboden vergrabene – Gefäße zu bergen. Es folgten weitere Funde in anderen Häusern der Ganerbenstadt und mühevolle Jahre der Auseinandersetzung um Anerkennung der Funde. Damals belächelten ihn etliche Zeitgenossen.

Ein Kolloquium 1997, an dem Wissenschaftler aus mehreren Ländern Europas teilnahmen, brachte erstmals öffentliche Würdigung der Funde als das, was sie waren und sind: Zeitzeugen des Brauches der Nachgeburtsbestattung und Indikator für ein Tabu, das in unserer Gesellschaft Themen um die Geburt umgab. Der Nachweis von Hämoglobin und Östrogen im Topfinhalt brachte die Bestätigung, dass es sich beim Inhalt der Töpfe um Plazentareste handelt. Wissenswertes darüber ist in der Sonderausgabe „Zur Nachgeburtsbestattung“ zu lesen. Wenig später berichteten die Ganerbenblätter auch zum Thema „Mythos Geburt“.

Davor und danach verfasste Sartorius, der von Dezember 1994 bis Juni 2014 auch während zweier Amtsperioden als Gemeinderat aktiv war, zahlreiche Aufsätze zu heimatkundlichen Themen. Er veröffentlichte sie in den Ganerbenblättern und thematisierte sie auch im Bönnigheimer Heimatbuch, an dessen Erstellung er 1984 federführend beteiligt war.

Der Stadtführer Kurt Sartorius hat das schwäbische Schnapsmuseum im Steinhaus in Bönnigheim aufgebaut. Als 1977 die Schnapsbrennerei Krebs verschrottet werden sollte, rettete er die Destille als Grundausstattung für ein Heimatmuseum. Er kennt die Geschichten rund um die hochprozentige Spirituose. Unter seiner Federführung präsentiert sich das Schwäbische Schnapsmuseum mittlerweile auch auf der Tourismusmesse CMT in der Landeshauptstadt. Das Interesse der Besucher ist stets groß und viele verweilen gerne bei den Kostproben. Die Standbesucher nehmen alljährlich Hunderte Prospekte mit und werben so fürs Schnapsmuseum und für Bönnigheim.

Die Stadt mit Bürgermeister Albrecht Dautel an der Spitze sagt „Dankeschön für Ihre vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit in der Museumstätigkeit und all Ihren anderen Ämtern zum Wohle der Gemeinschaft unserer Stadt.“